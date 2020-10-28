راشد بن حميد يطمئن على رئيس الفيفا

المصدر: البيان الإلكتروني

إطمأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على صحة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع رئيس الفيفا، حيث تمنى له موفور الصحة والعافية، مؤكداً ثقته بقدرة رئيس الفيفا في تجاوز هذه الأزمة الصحية العارضة والعودة مجدداً لقيادة دفة كرة القدم العالمية .

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالجهود التي يبذلها جياني إنفانتينو وفريق عمله في تطوير كرة القدم التي تعود لطبيعتها بشكل تدريجي ووفق اجراءات احترازية تضمن سلامة كل منتسبيها وذلك بفضل القرارات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الدولي وتنسيقه التام والمستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وتقديم كل الدعم لهم لعودة عجلة كرة القدم للدوران من جديد .

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