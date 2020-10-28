«مهمة صعبة» لثلاثي الساحل الشرقي

ترحل أندية الساحل الشرقي الثلاثة كلباء والفجيرة وخورفكان، نهاية الأسبوع الحالي وخلال الجولة المقبلة الثالثة من دوري الخليج العربي صوب العاصمة أبوظبي لخوض ثلاث مواجهات ساخنة ومرتقبة، وستكون مهمة الأندية الثلاثة صعبة نوعاً ما. وسيلاقي كلباء أفضل الأندية الثلاثة حالياً من حيث الترتيب بـ 3 نقاط مضيفه الجزيرة الخميس المقبل في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة ويدخلها نمور كلباء بنشوة الفوز المثير على عجمان في الدقيقة الأخيرة بهدف التوغولي ملابا.

سيغادر الفجيرة لملاقاة الظفرة بالغربية ولن ترضى جماهيره بغير الانتصار بعد خسارتيه أمام الشارقة وبني ياس، ويعكف المدرب غوران على معالجة الخلل خلال التدريبات التي تسبق المواجهة. وفيما يتعلق بخورفكان، فإن موجة الإصابات التي ضربت الفريق ستقف حجر عثرة أمام البرازيلي كايو زاناردي في تطبيق خطته قبيل لقاء بني ياس، وتأكد غياب معظم المحترفين الأجانب. (الفجيرة - محمد فضل)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز