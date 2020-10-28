سالم ربيع.. نصراوي يتحدّى «العميد» في الديربي

المصدر: دبي - العوضي النمر

تتجه الأنظار في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم إلى استاد آل مكتوم، لمتابعة ديربي بر دبي الشهير بين القطبين «العميد» و«الإمبراطور» .

والذي يحظى باهتمام محبي الفريقين وعشاق الكرة بشكل عام، ويعتبر اللقاء أول مواجهة للنصراوي سالم ربيع مدرب الوصل أمام فريقه النصر، بعد أن تولى مهمة قيادة الوصل خلفاً للروماني ريجيكامب، وفي أول خطوة له نجح في قيادة الفريق لفوز كبير على حتا 4 - 2، والأهم منها ترميم الفريق معنوياً وفنياً بعد سلسلة إخفاقات أغضبت جماهير الفريق في الآونة الأخيرة، وهي التجربة الأولى له في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بأحد الأندية.

ويعتبر سالم ربيع أول نصراوي يقود الوصل، على مدى تاريخ الناديين العريقين، ما اعتبره المراقبون حدثاً فريداً، نظراً للمنافسة القوية بين الناديين في كافة الألعاب، ويحسب هذا القرار الاحترافي للإدارة الوصلاوية التي وضعت ثقتها فيه نظراً لخبراته الكبيرة. وأشار سالم ربيع إلى أن مباراة الوصل المقبلة أمام النصر فريقه السابق تعد أكبر التحديات كمدرب، ولفريق الوصل من أجل تأكيد الجدارة بتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره، وأكد أن مهمة قيادة الوصل ليس لها علاقة بالعاطفة لأن الجميع يعيش في عصر الاحتراف.

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