كلباء الأكبر سناً في دفاعات «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قدم الفجيرة أصغر رباعي خط دفاع وسط أندية المحترفين في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، واضعاً الثقة في مجموعة من العناصر الشابة للدفاع عن مرمى الفريق، بمتوسط أعمار 21.75 عاماً، وحل في المركز الأخير لقائمة الأصغر، فريق اتحاد كلباء بخط دفاع يبلغ متوسط أعماره 31 عاماً.

وحسب الرصد الذي أجراه «البيان الرياضي» للاعبي الدفاع حسب المشاركات في الجولة الماضية من الدوري، فإن الفجيرة دفع بمجموعة من الشباب بقيادة أحمد سعيد «24 عاماً»، حمدان ناصر«23»، محمد مصطفي «20»، وموفتاو أولابي «20» بمتوسط أعمار شاب يبلغ 21.75، وهو الأقل وسط الفرق، ويلاحظ أن الجهاز الفني للذئاب منح الثقة للاعبين الصغار لكن لديهم تجاربهم أيضاً مثل أحمد سعيد وحمدان ناصر، وفي الوقت ذاته يجعل أعمار اللاعبين متقارباً، بخلاف بعض الفرق التي دفعت بعناصر تجاوز عمرها الـ30 عاماً مع إشراك لاعبين دون الـ20 عاماً.

وحلّ الجزيرة في المركز الثاني برباعي خط دفاع وطني بعد غياب الأجنبي ميلوس كوسانوفيتش «29 عاماً» للإصابة، ويتميّز دفاع فخر أبوظبي بعناصر شابة لديها خبرة دولية ويبلغ مجموع أعمار لاعبيه «89 عاماً»، بمتوسط أعمار 22.25.

وعلى مستوى اللاعبين، فإن داوود علي مدافع اتحاد كلباء الذي سبق له الدفاع عن شعار عدد من الأندية مثل شباب الأهلي والعين، يعتبر الأكبر سناً بعمر 36 عاماً، بينما مدافع الظفرة، المغربي عصام العدوة يعد أكبر الأجانب المدافعين سناً بـ34 عاماً، بينما مواطنه محمد ربيع لاعب الجزيرة الأصغر سناً في دفاع دورينا، وهو المولود في سبتمبر 2001.

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