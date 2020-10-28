«الانضباط» تنذر 5 أندية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وجهت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها أمس عقوبة الإنذار لأندية الوصل، دبا، العربي، العين والحمرية (غرامة مالية) لمخالفتهم بنود بروتوكول عمليات المباريات في مسابقات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

واطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة العربي ودبا الحصن في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، وقررت وبإجماع الآراء فرض غرامة مالية على نادي دبا الحصن بمبلغ وقدره 9 آلاف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة.

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