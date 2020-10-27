"رونالدو الوصل": تنتظرنا مباراة مختلفة مع النصر

المصدر: دبي - علي شدهان

وصف البرازيلي رونالدو مينديز، محترف فريق الوصل الأول لكرة القدم، قمة فريقه أمام ضيفه النصر الخميس ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، بالمباراة المختلفة، معللاً ذلك بكونها "ديربي" معروفاً بقوته وإثارته ونديته بين الفريقين، مشدداً على أن الوصل والنصر يضمَّان نجوماً معروفة.

فريق كبير

وأشار مينديز إلى أن الوصل سيقاتل من اجل تحقيق الفوز في المباراة التي تقام على ملعب الفهود بزعبيل، مشيراً إلى أن النصر من الفرق الكبيرة في الدوري، مبدياً سعادته بتسجيله هدفاً من رباعية الوصل في شباك حتا في الجولة الماضية من البطولة، وإسهامه في صناعة الأهداف الثلاثة الأخرى للفهود.

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