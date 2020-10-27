الظفرة يفقد 4 عناصر أساسية أمام الفجيرة

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

أكد الصربي الكسندر فيلسيوفيتش مدرب الظفرة غياب 4 عناصر إأساسية من فريقه عن مباراة الفجيرة يوم الخميس في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، مشيرا إلى غياب عصام العدوة لنيله الكرت الأحمر في المباراة السابقة ضد الجزيرة، وإصابة مسعود سليمان وخالد بطي بجانب عدم جاهزية إبراهيم سعيد، مبينا أن الغيابات جميعها في العناصر الدفاعية الشي الذي سيضطره إلى إجراء تغيير في طريقة لعب خط الدفاع مع تعديلات في وسط الملعب.

وقال المدرب الصربي أنه رغم النقص الذي يعاني منه لكنه يمتلك ثقة كبيرة في لاعبيه لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة الفوز بالإصرار والعطاء طوال شوطي اللعب، وأظهر مدرب الظفرة إحترامه لمنافسه وقال: شاهدت الفجيرة في مباراتيه امام الشارقة وبني ياس وأعتقد أنه فريق جيد وبه عناصر متميزة ولديه القدرة على إمتلاك الكرة.

وتوقع الكسندر أن يواجه فريقه صعوبة في اللقاء لرغبة المنافس في تحقيق أول فوز له وأضاف: الفجيرة يدخل المباراة بدون رصيده وهذا يمنحه دافعا كبيرا لكسب النقاط لذلك يجب ان نتعامل مع المباراة بحذر وأن نعمل بقوة على الفوز.

وأعتبر مدرب الظفرة أن 4 نقاط في رصيد فريقه من جولتين رصيد جيد لكنه قال أنه لايهتم بالنقاط التي نالها سابقا لان المهم بالنسبة له النقاط التي سيحصل عليها في المباريات المقبلة، مؤكدا أن لاعبيه مطالبون بالعمل على نيل النقاط دون التفكير في موقف الفريق والرصيد الذي يمتلكه.

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