كايزر: كلباء منافس قوي والجزيرة ينقصه التوفيق

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، فريق إتحاد كلباء بالمنافس القوي قبل مواجهة الفريقين بعد غد الخميس في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، ذاكرا أن فاز في مباراته السابقة بالدوري وفاز عليهم في منافسة الكأس وأن نتائجه الإيجابية دليل على قوته، مشيرا إلى أن تميز منافسه معروف للجميع خاصة في الثلاثي الهجومي، مؤكدا أنه رغم غياب الإنتصارات عن فخر أبوظبي لكن ليس لديه إعتراض على لاعبيه لانهم ، وحسب قوله، يؤدون بشكل جيد وأن الفريق ينقصه التوفيق.

وأكد كايزر مواصلة غياب على خصيف مع تحديد مصير ميلوس والعطاس المصابان ايضا خلال الساعات المقبلة، وقال: يغيب عموري الذي أعتبره لاعبا مؤثرا لكنني لا أستطيع إستنساخ عمر جديد، فهو لاعب بمواصفات خاصة يستطيع اللعب في مساحات ضيقة ولديه إمكانات عالية، لكن الإمكانات الفردية المتوفرة لدي بقية اللاعبين تجعلني أحافظ على ذات الأسلوب الذي نعتمد عليه دون إن نضطر إلى تغييره نتيجة هذا الغياب.

وعن موعد عودة عموري للمباريات قال: لا أستيطع تحديد وقت قاطع لكن الجيد أن عموري لايعاني من مشاكل خطيرة في الركبة، إصابته عبارة عن تورم فقط وبعد تطور مراحل العلاج الطبيعي يمكن أن يتضح موعد إنضمامه لزملائه اللاعبين.

وكشف مدرب الجزيرة عن تواجد النيجيري إيزيكل ضمن القائمة لأول مرة في مباراة الخميس بعد إنضمامه مؤخرا للكشوفات، ذاكرا أن أيزيكل شارك في 3 تدريبات فقط حتى الان، وكان بعيدا عن اللعب لفترة لذلك لن يشارك لمدة 90 دقيقة.

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