غوران: الفجيرة يستهدف نقاط الظفرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة بإنه عكف على معالجة الهفوات التي كلفته فقدان النقاط الثلاثة خلال المباراة الماضية أمام بني ياس والتي حصرها في قلة التركيز الذي يسيطر أداء الفريق خلال مجريات الشوط الثاني بعد أن حدث ذلك أمام الشارقة وبني ياس في الجولتين الماضيتين من عمر مسابقة الدوري .

وفيما يتعلق بمباراة الخميس المقبل أمام الظفرة أشار غوران إلى أن اللاعبين ذاهبون للمنطقة الغربية من أجل العودة بالنقاط من ملعب المنافس وذلك ومن واقع أنضباطهم خلال التدريبات الأخيرة التي سبقت مباراة يوم الخميس ، بعد أن أكدوا له تأهبهم الكامل للمباراة معاهدين الجهاز الفني بالابتعاد عن الاخطأ والتركيز بنسبة مائة بالمائة طوال ال90 دقيقة.

وقال المدرب: اعتقد بأن التزام اللاعبين بخطته يقودهم بالتأكيد الى تحقيق النتيجة المرجوة والمنتظرة من قبل جماهير الفجيرة .

وكشف المدرب عن غياب الحارس محمد البيرق المعار من الوصل للإصابة وهو ذات السبب الذي سيبعد عنا اللاعب بلال يوسف الذي شارك في جميع مباريات الفريق السابقة .

ونوه إلى دخول اللاعب البرازيلي الفارو أوليفيرا القادم على سبيل الإعارة من شباب الأهلي ضمن القائمة الرئيسية المتوجهه للمنطقة الغربية بعد أن أبلى الفارو بلاءاً حسنا مع فريق رديف الفجيرة، محرزاً ثلاثة أهداف لافتاً الى أن خانة " رأس حربة " التي يجيدها اللاعب يتواجد فيها الثنائي السويدي صامويل وعلي عيد.

وعرج غوران على المستوى الذي يقدمه فريق الظفرة والذي وصفه بالفريق المكتمل في كافة خطوطه خصوصاً على مستوى الأجنحة لكنه عاد، وقال وضعت الخطة المناسبة التي نستطيع عبرها تأمين النقاط الثلاثة.

مصالحة الجمهور

وصف مدافع الفجيرة احمد الزيودي مباراة الظفرة بالمهمة مشيراً الى أن الفجيرة دائماً ما يقدم الأداء الجيد لكن سرعان ما يخسر النقاط ، وقال نرغب في مصالحة جماهيرنا وأمامنا مباراة ليست سهلة خصوصاً وان الظفرة يلعب أيضا من اجل الفوز .

ولفت الزيودي الى أن الجهاز الفني صحح أخطأ مباراة السماوي وسيكون جل تفكيرنا منصب نحو تحقيق الانتصار وتحقيق الفوز الأول في المسابقة .

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