كرونو: الفوز على الوصل أكثر أهمية من المباريات الأخرى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن الفوز في لقاء الديربي على الوصل أكثر أهمية من المباريات الأخرى، حيث يلتقي الفريقان على استاد زعبيل بعد غد لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وقال: نحن على أتم الاستعداد والجهوزية، تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أن المباراة المقبلة تكون دائما الأهم في مشوار الفريق، و بالنسبة لمباراة الوصل ندرك أنها ليست عادية، فهي ديربي، والفوز فيها أكثر أهمية من المباريات الأخرى، وهذا أمر إيجابي لأني لا أحتاج إلى تحفيز خاصّ ولكن يجب السيطرة على المشاعر والتحكم في عواطف اللاعبين، الأجواء رائعة في التدريبات والوصل مكشوف، لقد قمنا بتحليل أدائه، نحترمه مثلما نحترم الفرق الأخرى.

وأكد كرونو أن الديربي له طعم خاصّ، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مشاهدة فريقه يلعب بالطموح نفسه والأداء اللذين ظهر عليهما أمام الجزيرة لكن بتحكم في العواطف ودون انفعال وتسرع.

وبشأن عصبية تيغالي في المباراة الماضية أمام خورفكان، أوضح المدرب الكرواتي أن ابتعاد أي مهاجم عن التسجيل يجعله أمام ضغط أكبر وهي ردة فعل طبيعية، وقال: نعرف معدن تيغالي كلاعب ودون شك الأهداف ستأتي.

ونفى كرونو أن تكون طريقة لعب الفريق حاليا وراء ابتعاد مهاجم المنتخب الوطني عن التسجيل، موضحا أن المباراة الأخيرة شهدت ما لا يقل عن 20 تمريرة عرضية داخل الصندوق، ومشددا على ضرورة أن يتحلى اللاعب بالهدوء خاصة أنه ليس وحده المطالب بالتسجيل، إضافة إلى تقديمه عروض جيدة وأداء هجومي لافت في المباريات الودية أمام العين والشارقة من وساهم في فتح المساحات وهذا عمال مهم من الناحية التكتيكية.

وبخصوص حبيب الفردان، أوضح كرونو أن الأخير يعدّ أحد الركائز الأساسية في الفريق وقام بتحضيرات كبيرة خلال فترة الصيف وتحسن على جميع المستويات التكتيكية والبدنية، مشيرا إلى أنه تحدّث معه قبل مباراة خورفكان وأخبره أنه يستحق أن يكون ضمن قائمة المنتخب الوطني، وقال: الفردان لاعب مهمّ في النصر، لدينا مباريات كثيرة في فترة قصيرة ودون شك سيكون من بين اللاعبين الذين سيظهرون خلال هذه الفترة، خاصة أن ضياء سبع ليس في قمة الجهوزية نظرا لتواجده قبل أيام قليلة مع منتخب بلاده لكنه يبقى لاعب من العيار الثقيل وننتظر عودته إلى مستواه العادي، ومهمتي الآن تجهيز 15 لاعب ليكونوا على أتمّ الاستعداد لخوض المباريات.

وبشأن تحركه طيلة الـ90 دقيقة على خط الملعب لتحفيز لاعبيه، صرح كرونو أن كرة القدم دون حماس ستكون عبارة عن حصة صيد سمك، مشيرا إلى أن المدرب الذي يجلس على الدكة دون أي حماس من الأفضل أن يذهب ليصطاد السمك أفضل.

وبالعودة إلى مباراة الموسم الماضي التي حكمها التعادل السلبي، أوضح المدرب أن فريق قدم خلالها مستويات قوية وأن الوصل كان سعيدا بنتيجة التعادل وقال: بغض النظر عن الفريق المنافس نخوض المباراة بطموحات كبيرة، نحترم جميع الفريق ولكننا سنذهب إلى الوصل لتحقيق الفوز.

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