خورخي داسيلفا: كلباء تخطى الضغوط وجاهز لمواجهة الجزيرة

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن تحضيرات فريقه لمباراة الجزيرة بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري الخليج العربي سارت بصورة جيدة على الرغم من قصر المدة بين المباراتين، إذا وضعنا في الاعتبار إقامة مباراة الجزيرة يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن لاعبي فريقه تخطوا مرحلة الضغوط وأصبحوا في حالة معنوية ونفسية جيدة بعد عبور عقبة البرتقالي بهدف، ونيلنا أول ثلاث نقاط في المسابقة، معرباً عن أمله بالاستمرار في تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط.

وألمح دا سيلفا إلى أن مستوى الفريق خلال مباراة عجمان لم يكن بالشكل المطلوب، وكنت أتطلع إلى ظهور اللاعبين بأفضل أداء من واقع التحضيرات الجيدة، التي سبقت المباراة، مشيراً إلى أن اللاعبين عليهم استعادة المستوى المعهود والمنتظر من قبل الجمهور، ولا بد من الابتعاد، محذراً من الأخطاء الفردية، قائلاً إنه ينتظر ردة فعل قوية أمام الجزيرة وإظهار النمور للمستوى الذي قدموه في فترة الإعداد قبيل انطلاقة الدوري.

وفي ما يتعلق بوضعية المنافس قال المدرب: إن فريق الجزيرة يلعب كرة هجومية ويستغل المساحات منوهاً بأن مباريات الدوري تختلف عن مواجهات الكأس، ففوزنا على الجزيرة في افتتاحية كأس الخليج العربي لا يعني شئياً في مباراة في الدوري.

وحول غياب لاعب الجزيرة عمر عبد الرحمن «عموري» أشار داسيلفا إلى أن «عموري» لاعب مهم، لكن الفريق المضيف لا يتأثر بغياب أي لاعب في ظل وجود عدد كبير من النجوم.

وأكد في دا سيلفا ختام المؤتمر الصحفي أن فريقه مكتمل الصفوف، وسيعود للتشكيلة اللاعب سلطان الزعابي، الذي غاب عن مواجهة عجمان، بسبب نيله للبطاقة الحمراء أمام شباب الأهلي، وقال المدرب: وجهت نصائح مهمة للزعابي، وأتمنى أن يستفيد منها خصوصاً أنه لا يزال لاعباً شاباً، وأن عقوبة الطرد لا يتضرر منها اللاعب وحده، بل الفريق بأكمله.

استغلال الفرصة

من ناحيته عبر لاعب كلباء وهداف منتخب الناشئين سلطان عادل عن سعادته باختياره للفريق الأول من قبل الجهاز الفني لكلباء وقال: أتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة وجماهير كلباء، وأن أقدم أفضل ما لديّ مع الفريق.

ووعد اللاعب بمواصلته لتسجيل الأهداف، التي دأب على إحرازها خلال مباريات منتخب الناشئين مع فريقه كلباء، منوهاً بأن الفرصة أتته الآن باللعب في صفوف النمور، وأتمنى أن أستغلها على أحسن ما يكون.

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