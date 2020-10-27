البيرق: تماثلت للشفاء من فيروس" كورونا "

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد يوسف البيرق إداري كلباء استعادته عمله الإداري بالفريق الأول بعد إصابته قبل فترة بفيروس "كورونا "وتماثله للشفاء بعد إجراء الفحوصات، مشيراً إلى أنه خضع للحجر الصحي بمنزله لنحو أسبوعين وأجرى أكثر من "مسحة "للتأكد من شفائه، كما ابتعد تماماً عن مزاولة عمله بالنادي وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وحتى لا تنتقل العدوى لأي شخص بالنادي.

ووجه البيرق الشكر لخط الدفاع الأول وطاقم وزارة الصحة ومستشفى كلباء ولإدارة شركة كرة القدم بنادي كلباء واللاعبين على سؤالهم الدائم عن صحته خلال فترة الحجر الصحي.

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