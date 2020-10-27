مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار حرص رابطة المحترفين الإماراتية على تعزيز علاقاتها وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم لتحقيق المزيد من خطوات التقدم والتطور والنجاح، وقعت رابطة المحترفين الإماراتية مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء. جاء ذلك في مراسم توقيع أقيمت صباح الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري، بنظام الاتصال المرئي "عن بعد" حضره عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وإيريز خيلفون، رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الرياضية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين. وتعد هذه الاتفاقية التاريخية خطوة في سبيل إرساء أسس التعاون وتأمين آلية مشتركة لتحقيق خطوات عملية تهدف إلى تطوير كل الشؤون التي تتعلق بلعبة كرة القدم. وتتضمن بنود مذكرة التفاهم، إقامة ورش عمل مشتركة من أجل بحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، إلى جانب تطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم.

وفي هذا الصدد قال عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية "سيراً على نهج القيادة الرشيدة، ومبادئ الإنسانية التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، تسر رابطة المحترفين الإماراتية أن تعلن اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم. أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة على مر العقود أنها وطن التسامح وملتقى شعوب العالم. هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين.".

وأضاف الجنيبي "كرة القدم كانت دائما السبيل الأهم والأسرع للتقارب بين الشعوب وهذه أواصر التعاون التي نهدف إليها من خلال هذه الاتفاقية والتي نأمل من خلالها الوصول إلى تحقيق العديد من المكتسبات المشتركة. ونتطلع أن تسهم الاتفاقية في إقامة ورش عمل ثنائية بهدف تبادل الخبرات والبحوث والتكنولوجيا في كرة القدم إلى جانب تطوير العمل الإداري والفني. كما نهدف إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين الدولتين، وتأكيد التعاون بما يعزز الجانب الاقتصادي-التجاري-الرياضي بين الجانبين".

ومن جانبه، قال إيريز خيلفون، رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية ليس فقط على مستوى العالم، بل أيضاً في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة؛ إن شغف كرة القدم يمرّ عبر الأديان والأوطان والشعوب، ونحن قادرون معاً على تسخير هذا الشغف لبناء العلاقات وتحطيم الجدران بين الناس، بمختلف أجناسهم وأعراقهم. أنا فخور ومتحمس للمشاركة في هذا الحدث الذي نوقع فيه على اتفاق يشكل جسراً بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف "لن تكون هذه الاتفاقية جسراً بين أندية كرة القدم فحسب، بل ستكون أيضا نقطة انطلاق لسلسلة من مبادرات الأعمال والتكنولوجيا، وقبل كل شيء -ستكون جسراً لتنمية الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين.

وأضاف "الفرق في كلا المنظمتين تعمل منذ فترة على وضع خطط التعاون المستقبلي في مجالات الترويج لكرة القدم، والتكنولوجيا في المجال الرياضي والتعاون الاجتماعي والتجاري على حد سواء، ويبدو أن هناك من العوامل المشتركة ما يوحدنا أكثر مما يفرق بيننا. نشكركم ونشكر فريق العمل في رابطة المحترفين الإماراتية على الصداقة والتعاون، ونحن على يقين من أننا سنجني معاً ثمار هذا التعاون قريباً. وفي الوقت نفسه، نأمل أن تتاح لنا الفرصة قريباً لمواصلة التعاون في مجال كرة القدم مع جيراننا الآخرين أيضا."

الجدير ذكره أن رابطة المحترفين الإماراتية، تأسست عام 2008، وانضمت في 2019 إلى منتدى الدوريات العالمية لكرة القدم، الذي كان له دور كبير في تعزيز العلاقات بين الرابطتين الإماراتية والإسرائيلية.

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