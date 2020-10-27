مركز لكرة القدم بالشراكة مع «لاليغا» في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن مجلس دبي الرياضي ومدينة دبي الرياضية بالشراكة مع لاليغا وإنسبيراتوس عن إطلاق مركز كرة القدم الأول من نوعه في مدينة دبي الرياضية، والذي يضم أفضل المرافق الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مدينة دبي الرياضية أمس، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، خالد الزرعوني رئيس مدينة دبي الرياضية، علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، مايتي فينتورا مدير عام رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحسين مراد الرئيس التنفيذي لشركة إنسبيراتوس.

وأوضح سعيد حارب، أن التجربة الجديدة تعزز مكانة دبي العالمية، كما أنها تجدد الشراكة مع «لاليغا للكفاءات العالية» من خلال «برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة من أندية دبي»، بهدف تطوير اللاعبين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية فضلاً عن تدشين برنامج خاص بالشراكة لتطوير الكوادر الوطنية التدريبية والإدارية.

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