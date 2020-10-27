منصور بن محمد يصدر قرار تطوير عمل المشرفين والإداريين الرياضيين بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي - دبي - فائز بجبوج (دبي - علي الظاهري) (دبي - إيهاب زهدي)

أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبـي الرياضي، قراراً بشأن الضوابط الإدارية لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين بالأندية والشركات الرياضية بدبـي. وقال سموه على حسابه في تويتر:

اعتمدنا قراراً في مجلس دبي الرياضي بشأن تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والإشرافية في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي، وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة في مختلف الأندية والشركات الرياضية.

وأضاف سموه: أولوياتنا القادمة هي تطوير ومتابعة الكوادر الوطنية ودعمها للنجاح في أداء دورها الإداري والإشرافي، وتوفير منهجية عمل منظمة في الأندية والشركات الرياضية، بما يجعلها بيئة جاذبة لأبناء الوطن توفر لهم الأجواء النموذجية للمساهمة في زيادة عدد ممارسي الرياضة.

تطوير

وحمل القرار رقم 5 لسنة 2020 ونص على تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والإشرافية في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي، وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة في مختلف الأندية والشركات الرياضية.

وذلك في إطار تطوير الكوادر الوطنية ودعمها للنجاح في أداء دورها الإداري والإشرافي من خلال استقطاب أفضل الكوادر وفق معايير حددها القرار، بما يسهم في تكامل الأدوار الإدارية والفنية لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي، وجعل بيئة الأندية والشركات الرياضية جاذبة على الصعيدين الرياضي والمجتمعي.

ويبدأ تنفيذ القرار في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي فور صدوره، وتضمن الشروط والضوابط لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين، وهي: أن يكون حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المطلوب للوظيفة، وأن يجتاز اختبارات ضوابط عمل الإداريين والمشرفين الصادرة من مجلس دبي الرياضي، والمقابلات، وأن يلتزم بحضور البرامج والدورات التطويرية والتوعوية التي يقيمها المجلس مع الهيئات المتخصصة.

جهود

ويأتي إصدار القرار في إطار الجهود التطويرية المستمرة التي يقوم بها مجلس دبي الرياضي لآليات ومنهجية العمل في الأندية والشركات الرياضية، بما يجعلها بيئة جاذبة لأبناء الوطن من مختلف الأعمار والرياضات توفر لهم الأجواء النموذجية لممارسة هواياتهم الرياضية، بما يسهم في زيادة عدد ممارسي الرياضة.

كما توفر للموهوبين منهم الفرصة لتطوير مستوياتهم الرياضية التنافسية، وتمثيل فرق النادي لمختلف الفئات السنية وصولاً إلى تمثيل المنتخبات الوطنية المختلفة، وذلك من خلال وضع معايير وضوابط تحدد المؤهلين للعمل كإداريين ومشرفين في الأندية والشركات الرياضية ومتابعة أدائهم الوظيفي.

دعم

كما يدعم القرار جهود الأندية والشركات للتغلب على تحديات إدارية واجهتها في مساعيها لاختيار الإداريين والمشرفين المؤهلين للعمل مع الفرق الرياضية، والتعامل المباشر مع اللاعبين من مختلف المراحل العمرية والجهاز الفني، وفي مقدمتها تحديد الكفاءات والمؤهلات اللازم توفرها في فئة الإداريين والمشرفين، والتي تعادل شهادات الخبرة والمؤهلات التدريبية لمن يتم اختيارهم للعمل في الأجهزة الفنية والتدريبية للفرق الرياضية التي تعمل مع اللاعبين من مختلف المراحل السنية، بما يسهم في تكامل الجهود وتوحيدها لتكوين رياضيين ناجحين في فرق أنديتهم ومؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية.

راشد بالهول: ترجمة لرؤية هادفة

أشاد راشد بالهول المهيري رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبـي الرياضي، والمتعلق بالضوابط الإدارية لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين بالأندية والشركات الرياضية بدبـي، والذي وصفه بالحكيم.

والذي جاء ترجمة لرؤية صادقة وهادفة لسموه، يتم تنفيذها كما هي غيرها من المبادرات الهادفة التي أطلقها سابقاً مجلس دبي الرياضي، والتي تستهدف تطوير الكوادر الوطنية ودعمها للنجاح في أداء دورها الإداري والإشرافي من خلال استقطاب أفضل الكوادر، بما يسهم في تكامل الأدوار الإدارية والفنية لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي، وجعل بيئة الأندية والشركات الرياضية جاذبة على الصعيدين الرياضي والمجتمعي.

وأوضح راشد أن نادي الوصل يعتبر من أوائل أندية دبي التي تعزز الدور الكبير لأبناء القلعة الصفراء، والتي يتم تنفيذها بجهود ومتابعة الإدارات السابقة والحالية ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، والتي تعزز الثقة بأبناء الإمارات بتقلّدهم لمعظم المراكز والمواقع الإدارية والإشرافية والفنية بالنادي.

وأوضح بلهول: على سبيل المثال لا الحصر في كرة القدم الجهاز الفني مواطن من خلال سالم ربيع وحسن العبدولي، وناصر خميس مدرب الرديف، والعديد من المدربين في بقية مراحل اللعبة، وخليفة مبارك مساعد قطاع مشرف قطاع المراحل السنية، وفارس ضاحي خلفان مشرف مدارس الكرة.

ومحمد محبوب مدير الأكاديمية، ونبيل عبد الكريم مشرف الألعاب الجماعية، وعلي الشامسي مشرف الألعاب الفردية، وجمعة المنصوري مشرف السباحة، هذا إلى جانب بقية الألعاب الجماعية والفردية على مستوى الجهازين الفني والإداري.

مروان سنكل: خطوة في طريق النجاح

أثنى مروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر على قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبـي الرياضي، بشأن الضوابط الإدارية لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين بالأندية والشركات الرياضية بدبـي، معتبراً إياه خطوة في طريق النجاح، مشيراً لكون الإدارة واحترافيتها أساس النجاح، وقال:

القرار خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع الرياضي خاصة أن الجانب الإداري أساس النجاح ومكمّل ضروري للعمل الفني، بقدر ما تكون الكوادر الإدارية مؤهلة بقدر ما تزيد فرص النجاح.

وأوضح سنكل، أن القرار يدعم الكوادر الإدارية التي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج، مشيراً إلى أن نادي النصر حريص على تكوين أبنائه اللاعبين وإعدادهم وتجهيزهم لفترة ما بعد الاعتزال من أجل تعيينهم في المناصب الإدارية ضمن الألعاب التي مارسوها خلال مسيرتهم الرياضية.

وصرّح سنكل أن الشروط التي حددها القرار لاختيار الأجهزة الإدارية في الأندية والشركات الرياضية تتماشى مع رؤية الحكومة لمستقبل القطاع الرياضي، مؤكداً أنه جاء شاملاً ويحمل توجّهاً رائعاً وفعالاً، وأن الأندية كانت بانتظار القرار وشروطه، وأضاف: سنحرص في نادي النصر على تطبيقه، وسنقدم كل الدعم لكوادرنا الإدارية، ونحن مستعدون للمساهمة في تأهيل وتكوين إداريي بقية الأندية خدمةً لرياضة الإمارات.

علي عبدالله: حافز كبير للكوادر الوطنية

أكد علي عبدالله المدير التنفيذي لنادي حتا، أن القرار بمثابة حافز كبير لتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على الاتجاه إلى الجانب الإداري والإشرافي، مما سينعكس إيجاباً ويخدم جميع الأطراف بما فيها الأندية، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على هذه الخطوة التي تعزز الثقة لدى الكوادر الوطنية في العمل الإداري والإِشرافي.

وأوضح البدواوي لـ «البيان الرياضي»، أن القرار سيخدم المنظومة الإدارية وسيخفف من الأعباء الملقاة على البعض في الأندية في ظل وجود أشخاص مؤهلين لتولي المهمة الإدارية سواء على مستوى شركة كرة القدم أو الألعاب الأخرى أو على مستوى إدارات الأندية بصفة عامة.

مشيراً إلى أنهم حريصون في الفترة الماضية على استقطاب الكفاءات وفق ضوابط واشتراطات خاصة على مستوى كرة القدم، وسيتم الالتزام في الفترة المقبلة بتعيين كل من تنطبق عليه الشروط والمعايير التي نص عليها القرار مثل الحصول على مؤهل أكاديمي مناسب واجتياز الاختبارات التي سيشرف عليها مجلس دبي الرياضي، وحضور البرامج والدورات التدريبية وغيرها من الشروط.

محمد شريف: يسهم في تطوير الإداري المواطن

أكد محمد شريف المشرف العام على الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، أن قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبـي الرياضي، بشأن الضوابط الإدارية لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين بالأندية والشركات الرياضية بدبـي؛ يسهم في إصلاح جانب مهم في المنظومة الرياضية لأندية دبي.

وأوضح: العمل الرياضي يعتمد على ثلاثة جوانب، وهي الجوانب الفنية والإدارية والطبية، ووجود أي خلل في أي من تلك الجوانب، يلقي بظلال سلبية على مستويات ونتائج الفرق واللاعبين، وقبل أيام سعدنا بقرار مجلس دبي الرياضي، القاضي بوجود مدرب مواطن في الأجهزة الفنية للفرق الأولى للألعاب الجماعية، واليوم نسعد بقرار ثانٍ بشأن العمل الإداري بما يسهم في تطوير الإداري المواطن.

وأضاف: بلا شك قرارات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خطوة مهمة على طريق تطوير الكوادر الوطنية الرياضية، وأولى خطوات التطبيق الحقيقي للاحتراف الرياضي، لأنها ترسخ نظام التأهيل الأكاديمي للعناصر العاملة في المنظومة الرياضية بأندية دبي فنياً وإدارياً، ونتمنى أن تحصد الأندية الثمار الإيجابية لمثل تلك القرارات المهمة في المستقبل القريب.

عنتر مرزوق: «دبي الرياضي» يواكب التطوّر العالمي

توجّه عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبـي الرياضي، لإصداره قراراً بشأن الضوابط الإدارية لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين بالأندية والشركات الرياضية بدبـي، وقبلها قراره بعمل المدرب المواطن ضمن الأجهزة الفنية لأندية الفرق الأولى للألعاب الجماعية بأندية دبي.

وقال: مجلس دبي الرياضي يواكب التطوّر الرياضي العالمي بمثل تلك القرارات التي طالما نادينا بها، وقرار تطوير العمل الإداري، يؤكد على أسس أكاديمية ومهنية لهذا العمل الذي كان يقوم في بعض الأحيان على العلاقات والاتصالات الشخصية، ووجود قرار من مجلس دبي الرياضي بهذا الشأن، سيلزم الأندية بالعمل وفق مخطط شامل للتطوير الرياضي.

وأضاف: كما يسهم القرار بتطبيق الاحتراف الإداري، لأن أغلب الأندية تكلف إداريين غير متفرغين بالعمل، وأتمنى أن يكون هناك دورات متخصصة لتطوير عمل المديرين التنفيذيين، وكذلك بدء فتح المجال أمام عمل المواطنين في منصب المدير الرياضي، مع تأهيلهم لشغل هذا المنصب.

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