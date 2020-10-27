«المحترفين» تدرس عودة الجماهير

المصدر: دبي - العوضي النمر

تترقب جماهير الأندية الضوءَ الأخضر للعودة إلى المدرجات خلال الفترة المقبلة وفق إجراءات احترازية، من أجل مساندة فرقها في مباريات دوري الخليج العربي، الذي تعد انطلاقته «ساخنة جداً» وفق مؤشرات أول جولتين.

واللتان شهدتا مهرجان أهداف، وكشف وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، النقابَ عن انتهاء الرابطة من دراسة عودة الجماهير إلى المدرجات، سيتم رفعها للجهات المختصة من أجل اتخاذ القرار المناسب، ومنح المشجعين الضوء الأخضر للعودة، وقال في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي»:

«الدراسة شملت العديد من السيناريوهات، منها السماح بعودة جزئية أو فتح المدرجات بحضور كامل للجماهير، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ينص عليها البروتوكول الصحي، والتأكيد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي».

وأثنى الحوسني على فكرة المؤثرات الصوتية والمرئية التي طبقتها الرابطة ضمن مبادراتها الإبداعية خلال أول جولتين للدوري، موضحاً أنها منحت الجماهير عبر شاشات التلفزيون شعور الوجود في المدرجات والتفاعل مع أحداث المباريات.

وأشاد الحوسني بمبادرات بعض الأندية في وضع مجسمات ولوحات بصور للجماهير في المدرجات من أجل «رد الجميل» لهم من ناحية وزيادة حماس اللاعبين داخل الملعب، ومثل هذه المبادرات تزيد حماسة اللاعبين، لكنها لا تغني عن حضور الجماهير في المدرجات.

وأشاد الحوسني بالتزام الأندية بالإجراءات الاحترازية وتعاونها مع اللجنة الطبية المشرفة على تطبيق البروتوكول الصحي، والتي تضم ممثلين من اتحاد الكرة والرابطة وقال: «توجد بعض الملاحظات الطفيفة يتم تداركها أولاً بأول، سعياً للمحافظة على سلامة كل عناصر اللعبة».

سعادة

وأعرب الحوسني عن سعادته بالانطلاقة القوية لمباريات الدوري، ووصفها بأنها بداية طيبة ومشجعة، تدل على التحضير الجيد للموسم، وتبرهن على رغبة الأندية واللاعبين في تعويض فترة الغياب الطويلة عن الملاعب، وأشاد بالمستوى الفني لمباريات النصر مع الجزيرة، والشارقة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع العين، وحتا مع الوصل، وقال:

«الانطلاقة القوية تنعكس إيجاباً على المنتخب قبل استكماله مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والرابطة تقوم في الوقت نفسه بدعم كل طلبات المنتخب من خلال توفير الفترة المناسبة خلال الموسم». وأوضح أن الرابطة تتفاعل مع المجتمع من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، مثل حملة التوعية بسرطان الثدي، وستكون هناك العديد من المبادرات الشهرية يتم الكشف عنها لاحقاً.

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