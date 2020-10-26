4 أهداف تجذب الأنظار لرونالدو وبيدرو ولابا ومالابا

المصدر: دبي- العوضي النمر

برز عدد من المهاجمين خلال الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، من خلال تسجيلهم لأهداف مميزة نالت استحسان جمهور الكرة المتابع للمنافسات، مثل الهدف الثاني للاعب بني ياس بيدرو في مرمي الفجيرة، وهدف رونالدو منديز لاعب الوصل في شباب حتا، وهدف لاعب العين لابا في مرمي ماجد ناصر وهدف اتحاد كلباء في مرمي عجمان .

والذي سجله اللاعب مالابا، واحتار محللو الكرة في اختيار أفضل هدف الجولة بعد ان جاءت تلك الأهداف الأربعة الاجمل والأكثر متعة واثارة.

للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، يسجل فريق بني ياس 7 أهداف في أول جولتين، ويدين بذلك بعد الجهد الجماعي لجواو بيدرو ونيكولاس خيمينز اللذان سجلا 5 أهداف من 7، فالأول هز الشباك 3 مرات من 4 تسديدات على المرمى.

فيما زار الثاني الشباك مرتين من تسديدتين على المرمى، ولم يكتفِ بني ياس بتسجيل انتصارين في أول جولتين بل أيضاً بات بيدرو أول لاعب من بني ياس يسجل 3 أهداف في أول جولتين من دوري الخليج العربي، وجاء هدف الثاني في مرمي الفجيرة على طريقه ميسي، ويعد من أفضل اهداف الجولة

رونالدو منديز

آخر 5 أهداف للوصل في الدوري سُجلت من ضربات حرة مباشرة سجلها جميعها «رونالدو مينديز»، وبات أول لاعب وصلاوي يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة بدوري الخليج العربي منذ ان سجل اللاعب السابق هوغو فيانا ضد الفجيرة عام 2015، ويعتبر هدف منديز في مرمي حتا من أروع الأهداف

أنهى اتحاد كلباء سلسلة استمرت لـ 7 مباريات متتالية من عدم الفوز خارج أرضه، ونجح مهاجمه ملابا في أضافة عجمان لقائمة الفرق التي هز شباكها في دوري الخليج العربي، وملابا أنهى مجهود فريقه الذي احتاج لـ 16 تمريرة قبل إيصالها له، ويسجل هدف الفوز وربما يكون الأمان لفريقه بالدخول في منطقة الأمان مبكراً.

قمة الجولة انتهت بالتعادل لكنها حفلت بعدة أرقام لابد من تسليط الضوء عليها، لابا ضم شباب الأهلي لقائمة الفرق التي هز شباكها في الدوري، وبقي أمامه فريقان فقط هما عجمان وبني ياس يأمل التسجيل في شباكهما، وثنائية بندر الأحبابي ولابا عادت للظهور مجدداً فتمريرة الأحبابي العرضية وجدت رأسية لابا الذي سجل الهدف رقم 8 من إجمالي 20 تمريرة صنعها الأحبابي وهذا هو الهدف الثالث الذي يسجل برأسية رائعة.

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