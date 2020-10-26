الحوسني: ننتظر الضوء الأخضر لعودة الجماهير للمدرجات

المصدر: دبي- العوضي النمر

كشف وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، النقاب عن انتهاء الرابطة من دراسة عودة الجماهير إلى مدرجات دوري الخليج العربي، خلال الفترة المقبلة، ورفعها إلى الجهات المختصة من أجل إتخاذ القرار المناسب وإعطاء الضوء الاخضر، الذي يتوافق مع متطلبات المستقبل، كذلك أهمية التواجد الجماهيري لزيادة المنافسة القوية بين الفرق المشاركة بالمسابقة، وكانت الرابطة قد حظرت الحضور الجماهيري للمدرجات على إثر انتشار جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال وليد الحوسني في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي»، أن الدراسة شملت العديد من السيناريوهات، منها السماح بعودة جزئية أو فتح المدرجات بحضور كامل للجماهير، مع تطبيق القواعد والمعايير الصحية التي ينص عليها البرتوكول الصحي، والتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي بين الجماهير بما يحافظ على سلامتهم، في ظل استمرار جائحة كورونا «كوفيد 19»، وكل السناريوهات مطروحة وفي انتظار التصديق على القرار النهائي.

مؤثرات

واثني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية علي فكرة المؤثرات الصوتية والمرئية التي طبقتها الرابطة ضمن مبادراتها الإبداعية خلال أول جولتين للدوري، موضحاً إنها أعطت حماس للجماهير التي تتابع المباريات عبر شاشات التلفزيون، ومنحتهم الشعور بأنهم متواجدون في المدرجات والتفاعل مع احداث المباريات، مما ساهم في زيادة جذب الجماهير لمتابعة المنافسات.

وأشاد الحوسني، بمبادرات بعض الأندية في وضع مجسمات ولوحات بصور للجماهير في المدرجات من أجل رد الجميل للجمهور من ناحية وزيادة حماس اللاعبين داخل الملعب، ومثل هذه المبادرات الإبداعية تساهم في زيادة الحماس سواء للاعبين داخل الملعب أو المتابعين امام مختلف شاشات التلفزيون، ولكنها بالطبع لا تغني عن الحضور الجماهيري في المدرجات والذي يساهم في زيادة الحماس والاثارة خلال المباريات.

إجراءات

وعن مدي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها، أكد الحوسني، أن هناك إلتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل كل الأندية التي تتعاون بشكل كبير مع اللجنة الطبية المشرفة على تطبيق البرتوكول والمكونة من ممثلي اتحاد الكرة والرابطة واللجنة الطبية، ويتم تطبيق البرتوكول الصحي بكل دقة، ولا نخفي أن هناك بعض الملاحظات الطفيفة والتي يتم العمل على تداركها أولا بأول، سعياً للمحافظة علي أمن وسلامة كل عناصر اللعبة.

معبراً عن سعادته بالانطلاقة القوية لمباريات الدوري في نسخته الجديدة، وإنها بداية طيبة ومشجعة، تدل علي حسن العمل والتحضير للموسم الكروي الجديد من كافة العناصر، كما انها تبرهن على رغبة الأندية واللاعبين في تعويض فترة الغياب الطويلة التي قاربت على الشهور السبعة عن ممارسة النشاط الكروي، بعد التوقف القصري وعدم مزاولة النشاط بسبب جائحة كورونا.

مباريات

وأبدي الحوسني إعجابه بمستوي عدد من المباريات المثيرة والتي اقيمت خلال الجولتين السابقتين مثل لقاءات النصر مع الجزيرة والشارقة مع الوحدة وشباب الأهلي مع العين وحتا مع الوصل، بعد أن قدموا مستوي راق من الأداء الفني الممتع، وقال أنها بداية قوية للانطلاقة وتشير إلي تزايد المستوي خلال الجولات المقبلة، مما ينعكس علي تطور المستوي الكروي بالدولة .

وكذلك علي المنتخب الوطني الذي تنتظره مشاركات مهمة عند استكمال التصفيات الاسيوية المؤهلة إلي مونديال 2022 وكأس أسيا 2023، والتي نتمنى خلالها التوفيق للأبيض وتحقيق طموحات جماهيره، ونحن من جهتنا قمنا بتوفير كل متطلبات المنتخب من خلال اجندة المسابقات الخاصة للرابطة.

وأوضح المدير التنفيذي لربطة المحترفين الإماراتية، أن الرابطة تتفاعل مع المجتمع المحيط بها من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تخدم المجتمع، مثل إطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي، التي تسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوصات، حيث تبذل الدولة جهوداً لافتة للحد من المرض ومحاربته ومعالجته في مراحله الأولى خصوصاً وأن العلاج المبكر يساعد في الشفاء بنسبة 95%. وقال ان الحملة مستمرة خلال الجولة الثالثة للدوري، وبعدها ستكون هناك العديد من المبادرات الشهرية والتي ستقام خلال جولات الدوري، وسيتم الكشف عن تلك المبادرات خلال المرحلة المقبلة.

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