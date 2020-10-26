ايغور يجدد 3 مواسم للشارقة ويشتري منزلاً في الامارة الباسمة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أعلن نادي الشارقة تجديد عقد محترفه ايغور كورنادو 3 مواسم أخرى مع تحسين راتبه، جاء ذلك رداً على أي محاولات من أندية خارج الدولة تسعى للتفاوض بعيداً عن الطرف الأصيل نادي الشارقة، وكشف رئيس مجلس ادارة شركة كرة القدم بالنادي عبد الله العجلة، عن تجديد التعاقد 3 مواسم أخرى مع كورنادو زيادة على تحسين راتبه في الفترة اسلارية للعقد القديم.

كما أوضح العجلة ان ايغور يشعر بكثير من الاستقرار في الامارات واشترى منزلاً في امارة الشارقة للاستقرار بأسرته على المدى الطويل.

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