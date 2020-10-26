خالد بن محمد بن زايد يستقبل دانا وايت رئيس المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، السيد دانا وايت رئيس المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة "UFC"، بحضور محمد خليفة المبارك وسيف سعيد غباش، بعد اختتام فعاليات منافسات "العودة إلى جزيرة النزال" التي أقيمت على جزيرة ياس خلال الشهر الماضي.

وأشاد سموه بالمستوى المتميز للمنافسات التي جمعت مقاتلين محترفين من دول مختلفة واستقطبت مشاهدين من حول العالم نتيجة الشراكة القائمة لاستضافة نزالات "UFC" في أبوظبي.

كما أعرب رئيس المنظمة العالمية للفنون القتالية "UFC" عن امتنانه لأبوظبي لاستضافة المنافسات رغم الظروف الحالية مرتين هذه السنة، ومع أعلى معايير التنظيم والصحة والسلامة، لتكون أبوظبي الموطن الجديد لـ "UFC".

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