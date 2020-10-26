إطلاق مركز كرة القدم الأول من نوعه في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أعلن مجلس دبي الرياضي ومدينة دبي الرياضية بالشراكة مع لاليغا وإنسبيراتوس عن إطلاق "مركز كرة القدم" في مدينة دبي الرياضية والذي يضم أفضل المرافق الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

سيوفر مركز كرة القدم تجربة رياضية متكاملة وفريدة من نوعها حيث سيشتمل المركز على عيادة يوبيبسيا للصحة والعلوم الرياضية وهي العيادة الأمريكية المتخصصة في تطوير القدرات البدنية للرياضيين باستخدام أحدث المعدات فضلًا عن استخدام أكثر طرق الوقاية من الإصابات والاستشفاء الرياضي تطورًا وتقديم نظم التغذية المثالية للرياضيين.

كما سيشتمل مركز كرة القدم بمدينة دبي الرياضية على "فووت لاب – Footlab" الوحيد في المنطقة وهو أول مُختبر ومُجمع كرة قدم يشمل قياس أداء كرة القدم سواء للمحترفين أو للهواة، مما يوفر تجربة جديدة تمامًا لجميع عشاق كرة القدم من مختلف الأعمار في دبي.

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