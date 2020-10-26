منصور بن محمد يصدر قراراً بتطوير عمل المشرفين والإداريين الرياضيين بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أًصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبـي الرياضي قراراً بشأن الضوابط الإدارية لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين بالأندية والشركات الرياضية بدبـي.

وحمل القرار رقم 5 لسنة 2020 ونص على تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والاشرافية في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة في مختلف الأندية والشركات الرياضية، وذلك في إطار تطوير الكوادر الوطنية ودعمها للنجاح في أداء دورها الإداري والإشرافي من خلال استقطاب أفضل الكوادر وفق معايير حددها القرار بما يساهم في تكامل الأدوار الإدارية والفنية لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي، وجعل بيئة الأندية والشركات الرياضية جاذبة على الصعيدين الرياضي والمجتمعي.

ويبدأ تنفيذ القرار في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي فور صدوره، وتضمن الشروط والضوابط لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين، وهي: أن يكون حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المطلوب للوظيفة، وأن يجتاز اختبارات ضوابط عمل الإداريين والمشرفين الصادرة من مجلس دبي الرياضي، والمقابلات، وأن يلتزم بحضور البرامج والدورات التطويرية والتوعوية التي يقيمها المجلس مع الهيئات المتخصصة.

ويأتي إصدار القرار في إطار الجهود التطويرية المستمرة التي يقوم بها مجلس دبي الرياضي لآليات ومنهجية العمل في الأندية والشركات الرياضية بما يجعلها بيئة جاذبة لأبناء الوطن من مختلف الأعمار والرياضات توفر لهم الأجواء النموذجية لممارسة هواياتهم الرياضية بما يساهم في زيادة عدد ممارسي الرياضة، كما توفر للموهوبين منهم الفرصة لتطوير مستوياتهم الرياضية التنافسية وتمثيل فرق النادي لمختلف الفئات السنية وصولا إلى تمثيل المنتخبات الوطنية المختلفة، وذلك من خلال وضع معايير وضوابط تحدد المؤهلين للعمل كإداريين و مشرفين في الأندية والشركات الرياضية ومتابعة أدائهم الوظيفي.

كما يدعم القرار جهود الأندية والشركات للتغلب على تحديات إدارية واجهتها في مساعيها لاختيار الإداريين والمشرفين المؤهلين للعمل مع الفرق الرياضية والتعامل المباشر مع اللاعبين من مختلف المراحل العمرية والجهاز الفني، وفي مقدمتها تحديد الكفاءات والمؤهلات اللازم توفرها في فئة الإداريين والمشرفين والتي تعادل شهادات الخبرة والمؤهلات التدريبية لمن يتم اختيارهم للعمل في الأجهزة الفنية والتدريبية للفرق الرياضية التي تعمل مع اللاعبين من مختلف المراحل السنية بما يساهم في تكامل الجهود وتوحيدها لتكوين رياضيين ناجحين في فرق أنديتهم ومؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية.

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