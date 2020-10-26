منصور بوعصيبة رئيساً لاتحاد الدراجات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اختارت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الدراجات الهوائية أمس، منصور بوعصيبة، مرشح نادي شباب الأهلي، رئيساً للاتحاد لدورة 2020 -‏ 2024، خلفاً لأسامة الشعفار، ونال بوعصيبة 8 أصوات مقابل 7 لنورة الجسمي، مرشحة نادي النصر. وفاز بعضوية مجلس الإدارة كل من خليفة بن عمير «العربي» بـ14 صوتاً، وياسر الدوخي «الشارقة» ونايف المنصوري «مسافي» بـ13 صوتاً، ومحمد القبيسي «نادي أبوظبي» بـ12 صوتاً، وحارب عبدالرزاق «الجزيرة الحمراء» بـ10 أصوات، وفازت خلود الظاهري مرشحة نادي الفجيرة بمنصب العنصر النسائي بـ8 أصوات على حساب اليازية السويدي مرشحة الحمرية والتي حصدت 7 أصوات.

وألغت لجنة الانتخابات التي ترأسها محمد العامري إحدى الاستمارات في انتخاب العضوية لاحتوائها على علامة زائدة.

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