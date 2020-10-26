العين فقط لا يخسر في الجولة الثانية للدوري

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد فريق العين، أنه لا يخسر في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، منذ بداية الاحتراف، وحافظ الزعيم على سجله الخالي من الهزائم في هذه الجولة تحديداً، بتعادله أمام مضيفه شباب الأهلي 1 - 1، مؤخراً، فيما خسر مرتين خلال الجولة الأولى، كانت الأولى على ملعبه أمام شباب الأهلي، بنتيجة 3 - 6 موسم 2012 /‏‏‏‏ 2013، وجاءت الثانية في موسم 2013 /‏‏‏‏ 2014، بنتيجة 1 - 3، أمام شباب الأهلي «الشباب سابقاً»، بملعب الأخير.

ويعتبر العين، أكثر الفرق فوزاً في الجولة الثانية بعهد الاحتراف، بـ 10 انتصارات، فيما تعادل 3 مرات، كما يتصدر قائمة الفرق الأكثر تحقيقاً للفوز، بالجولتين الأولى والثانية، حيث فاز 19 مرة، وتعادل 5 مرات، بفارق فوزين عن أقرب المنافسين، شباب الأهلي، الذي فاز 17 مرة.

التعادل الأول

كان أول تعادل للعين في الموسم الأول من عهد الاحتراف 2008 /‏‏‏‏ 2009، أمام الظفرة، سلبياً، وبعد ثلاثة مواسم، عاد ليكتفي بالتعادل للمرة الثانية أمام الوحدة، وفي 2014 /‏‏‏‏ 2015، تعادل للمرة الثالثة أمام شباب الأهلي، وتعادل للمرة الرابعة 2017 /‏‏‏‏ 2018 أمام الوصل، قبل أن يتعادل الموسم الحالي للمرة الخامسة أمام شباب الأهلي.

تعتبر الجولة الثانية، هي جولة انتصارات العين الكبيرة، وسجل العين أكبر عدد من الأهداف خلال الجولة الثانية، برصيد 34 هدفاً، مقابل 27 هدفاً دخل مرماه، وبلغ مجموع أهدافه في الجولتين الأولى والثانية، 65 هدفاً، سجلها 34 لاعباً أجنبياً ومواطناً.

يذكر أن الجزيرة والوحدة، قد خسرا 3 مرات، وشباب الأهلي 4 مرات، والنصر والشارقة 5 مرات، رغم هبوطه لمدة موسم، وبني ياس خسر مرة واحدة خلال وجوده 12 موسماً، والوصل خسر 6 مرات، والظفرة 6 مرات، بوجوده في 12 موسماً، بما في ذلك خسارته بالدورة الرباعية لتحديد المتبقي بدوري المحترفين، موسم 2012-2012، وعجمان حضر عشر مرات، وخسر 7 مرات، واتحاد كلباء حضر 7، وخسر 4 مرات، وخورفكان حضر مرتين، وخسر مرة، والفجيرة خمس مرات، وخسر 3 مرات، وحتا 4 مرات، وخسر 3 مرات.

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