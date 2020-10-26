أبيض الناشئين يهزم إندونيسيا برباعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً، على نظيره منتخب إندونيسيا 4 - 0، في المباراة الودية الثانية، التي جرت أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة، بختام تجمعه الداخلي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا للناشئين، المقررة في البحرين 2021.

سجل أهداف منتخبنا، كل من أحمد محمد المرزوقي من ركلة جزاء في الدقيقة 15، وعبد العزيز علي نعمان في الدقيقة 24، وسلطان عادل محمد في الدقيقة 75، وعلي محمد المعمري في الدقيقة 79. ويستعد منتخبنا لخوض مباراتين وديتين، أمام نظيره منتخب أوزبكستان، يومي 4 و7 نوفمبر المقبل.

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