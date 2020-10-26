حكم سوداني يُنذر شقيقه في لقاء القمة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

شهدت الدقيقة 30 من مباراة القمة بين المريخ البطل، ومطارده الهلال، باستاد الخرطوم، في ختام مسابقة الدوري، والتي حسمها المريخ لصالحه، بهدف السماني الصاوي، واقعة طريفة. حيث أشهر حكم اللقاء، صفوت ميرغني، بطاقة صفراء، في وجه شقيقه لاعب الهلال، السموأل ميرغني، وعبّر الأخير عن احتجاجه على البطاقة. وتعود التفاصيل، إلى ارتكاب قلب دفاع الهلال الدولي، السموأل ميرغني، لمخالفة حساسة على حافة الصندوق، مع مهاجم المريخ، وسيف تيري، والذي كان قريباً من مرمى حارس الهلال، جمال سالم، الحارس الدولي الأوغندي، لولا هذا الخطأ. ولم يتردد حكم المباراة في إشهار البطاقة الصفراء لمدافع الهلال السموأل، وتكشّف لاحقاً، أن الحكم، والذي تسند إليه إدارة مباراة القمة للمرة الأولى، هو شقيق مدافع الهلال.

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