تمهيدي الكأس يحتفظ بأسرار الصعود

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ما زالت مباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، تحتفظ بأسرار الصعود إلى دور الـ 16 للبطولة، وشهدت الجولة الثالثة 16 هدفاً، خلال 5 مباريات، بفوز البطائح على التعاون 3 - 2، والعروبة على الذيد 4 - 1، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وهي مصفوت ودبا الفجيرة 2 - 2، والعربي ودبا الحصن 1 - 1، والحمرية والإمارات 0 - 0، وأشهر قضاة الملاعب 30 بطاقة ملونة، منها البطاقة الحمراء مرتين، لكل من خليل الحوسني «الحمرية»، وماجد أحمد «مصفوت».

واعتلى فريقا البطائح «7 نقاط»، والعروبة «6 نقاط»، صدارة المجموعتين الأولى والثانية، ليقترب البطائح من تكرار سيناريو الموسم الماضي، بعد تأهله لدور الـ 16 للكأس الغالية، من أول مشاركة في مسابقات اتحاد الكرة، وستكون مهمة الفريقين المقبلة أصعب، ويجب على البطائح عبور دبا الحصن والإمارات، ويعتبر «الصقور» منافساً للبطائح، حيث يمتلك 5 نقاط، فيما تبدو فرصة دبا الحصن قائمة، لكنها في غاية الصعوبة، إذ يمتلك الفريق نقطتين فقط، وقد تأتي المفاجأة في هذه المجموعة المعقدة، من فريق العربي، الذي يحتل المركز الثالث، برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، يتطلب من العروبة التغلب على كل من مصفوت ودبا الفجيرة، ويتنافس على الصدارة معه، مصفوت «5 نقاط»، ودبا الفجيرة «4 نقاط»، فيما يقبع مسافي في المركز الأخير، بلا نقاط.

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