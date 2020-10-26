كلباء يحفز سلطان عادل هداف الناشئين

المصدر: كلباء - محمد فضل

منح علي كانو رئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء لاعب الفريق الصاعد سلطان عادل حافزاً مالياً لتألقه مع المنتخب الوطني للناشئين وتسجيله ثلاثة أهداف في المباراة الودية أمام المنتخب الأندونيسي، ويأتي الحافز تشجيعاً للاعب الصاعد في مشوار التألق. وسلطان هو نجل لاعب كلباء والمنتخب الوطني السابق عادل محمد، ويتمنى سلطان أن يسير في طريق والده وأن ينجح في قيادة منتخب الناشئين لمنصات التتويج في قادم الاستحقاقات فضلاً عن هدفه في التألق مع فريقه كلباء الذي خاض معه قبل أسبوعين أول مباراة في دوري الخليج العربي أمام الجزيرة.

كما يتمتع اللاعب الصاعد بموهبة فذة، فضلاً عن انحداره من أسرة كروية، وهناك أيضاً شقيقه محمد ضمن فريق أشبال كلباء، وهو لا يقل موهبة وإمكانات عن شقيقه سلطان، ودائماً ما يتابع والدهما المخضرم عادل محمد مستواهما ويقدم لهما النصائح، وتوقع لهما أداء جيداً ونجومية ساطعة مستقبلاً، بشرط تطوير مستواهما باستمرار والالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والإداري.

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