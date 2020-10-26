البخيت.. حصيلة موسمين في مباراتين

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

نجح الأردني ياسين البخيت لاعب الظفرة في اعتلاء صدارة قائمة هدافي دوري الخليج العربي، بانتهاء الجولة الثانية من المنافسة برصيد 3 أهداف متساوياً مع عدد من زملائه اللاعبين، في أول صدارة للاعب لقائمة الهدافين خلال مشواره في الدوري الذي يخوض فيه حالياً موسمه الخامس.

ومثلت حصيلة البخيت في مباراتين أهدافه في موسمين كاملين، عندما اكتفى في موسم 2018-2017 بهدفين، مع هدف واحد فقط في الموسم الماضي الذي تم فيه إلغاء المنافسة بعد نهاية الجولة التاسعة عشرة، وتعادل أهدافه في مباراتين أيضاً حصيلة أهدافه في أول مواسمه بدوري المحترفين 2017-٢٠١٦، فيما تبلغ عدد الأهداف التي أحرزها حتى الآن 17 هدفاً بشعار 4 أندية دافع عنها خلال المواسم الماضية ما يؤكد التغيير الكبير الذي طرأ على مسيرته في المنافسة التي يجلس فيها على صدارة قائمة الهدافين حالياً بعد أن كان قليل التسجيل في المواسم الماضية باستثناء موسم 2018-2019 الذي أحرز فيه 8 أهداف حيث ظل يركز على الصناعة وليس التسجيل.

ويسعى الجناح الأردني البالغ من العمر 32 عاماً لمواصلة هز شباك الخصوم في المباريات المقبلة خاصة بعد أن أثبت وجوده في الجولتين الماضيتين.

إمكانات

من جانبه، أثنى سالم الهلالي مشرف الظفرة على جهود ياسين البخيت في الموسم الحالي والذي يعتبر الثاني له مع فارس الظفرة الذي انضم إلى كشوف الفريق في فترة التعاقدات الشتوية الماضية، ذاكراً أنه لاعب صاحب إمكانات عالية وأنه قادر على مواصلة التسجيل، وقال الهلالي إن كرة القدم لعبة جهد وعطاء ومن يبذل قصارى جهده سيحقق هدفه، مؤكداً أن ناديه حريص على نجاح البخيت وجميع اللاعبين طالما في مصلحة الفريق.

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