جواو بيدرو.. مرعب الحراس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

في كل مباراة يخوضها البرازيلي جواو بيدرو محترف بني ياس يكون القلق ملازماً لحارس مرمى الفريق المنافس، وأصبح النجم البرازيلي «مرعباً للحراس» وخصوصاً أنه يستطيع استغلال أنصاف الفرص ويحولها لأهداف، كما أنه بارع في تسجيله الأهداف بمختلف الطرق، ولن تنسى جماهير الفجيرة المتابعة للمباريات من خلف الشاشات، تسجيل بيدرو هدفين من أهداف «السماوي» الثلاثة في مرمى الحارس عبدالله التميمي «بوفون»، كان الأول من ضربة رأس، اقتنصها اللاعب بمهارة في وقت ظن «بوفون» أن الكرة تخطت الجميع بمن فيهم بيدرو لكن مهاجم «السماوي» ارتقى وصعد من المدافعين ومن كل زملائه واضعاً الكرة في زاوية صعبة بمرمى «الذئاب»، وكانت مفاجأة كبيرة للحارس الذي فقد توازنه لتعانق الكرة لشباكه.

وبعد أن كانت المباراة تمضي نحو النهاية أطلق جواو بيدرو تسديدة صاروخية فشلت كل محاولات بوفون في التصدي لها واكتفى بإخراج الكرة من الشباك.

وكان بيدرو وقع على أول أهدافه مع بني ياس، القادم إليه على سبيل الإعارة من الظفرة وسجل هدفاً في شباك حميد عبدالله حارس الوصل خلال الجولة الافتتاحية.

وستكون شهية بيدرو مفتوحة في تسجيل مزيد من الأهداف خلال الجولات المقبلة في ظل المنافسة المحتدمة على صدارة الهدافين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز