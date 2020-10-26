إصابة مزدوجة للجساسي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

بينت الفحوص الطبية التي خضع لها عمران الجساسي لاعب وسط الظفرة عقب تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الجزيرة الجمعة الماضية في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي عن إصابة مزدوجة، الأولى خلع في الكتف والثانية كدمة في الركبة، لينضم إلى قائمة المصابين من العناصر الأساسية في الفريق، مسعود سليمان، خالد بطي.

وأكد فهد بن عمر أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الظفرة إخضاع الجساسي للمزيد من الفحوص مع العمل على تلقيه العلاج، موضحاً أن الساعات المقبلة ستكشف عن إمكانية مشاركته في مباراة الجولة الثالثة من الدوري أو غيابه.

وعن إصابة الثنائي الذي غاب عن مباراتي الدوري قال: خالد بطي يعاني من تمزق عضلي وعودته ستتأخر قليلاً، وقد يحتاج إلى أسبوعين إضافيين حتى يتمكن من المشاركة مع زملائه، أما مسعود سليمان فإنه يتماثل للشفاء ويتدرب تحت إشراف المعد البدني وبعد التأكد من سلامته عبر الفحوص الطبية اللازمة ستتضح الرؤية بشأن مشاركته.

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