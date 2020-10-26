«مينديز الوصل».. أقوى بعد الإصابة

المصدر: دبي-علي الظاهري

يعتبر الموسم الماضي من النسيان بالنسبة للاعب الوصل البرازيلي رونالدو مينديز بسبب الإصابة التي تعرض لها وابتعد إثرها عن الملاعب لفترة طويلة، وأثبت اللاعب أنه عاد بقوة بعد الإصابة التي أجرى بسببها أكثر من عملية جراحية، حيث ساهم خلال المباراة الأخيرة أمام حتا في صناعة 3 أهداف وتسجيل هدف، مما قاد إلى الخروج بانتصار ثمين بعد تجاوز «الإعصار» برباعية مقابل هدفين رغم النقص العددي المبكر منذ الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

تسجيل

وانضم البرازيلي رونالدو مينديز إلى كتيبة الفريق الأول بنادي الوصل في موسم 2016 ونجح منذ اللحظات الأولى لانضمامه مع الإمبراطور في تسجيل 9 أهداف إلى جانب المساهمة في صناعة العديد من الأهداف، إلا أن موسم اللاعب انتهى مبكراً في العام الماضي بسبب الإصابة الشديدة التي أجبرته على الابتعاد عن التدريبات والمباريات فترة طويلة، ليتمكن في الجولة الماضية من الموسم الحالي من خطف الأضواء بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه، والذي يؤكد أهميته وفاعليته بين زملائه في الفريق من أجل تحقيق أهداف الموسم الحافل بالتحديات ومن أجل عودة الوصل إلى مكانته الطبيعية ومنصات التتويج.

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