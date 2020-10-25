ريجيكامب مطلوب لأحد أندية الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

بدأ أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم اتصالات مع الروماني ريجيكامب، مدرب الوصل المقال، من أجل تولي مسؤولية الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وطلب النادي منه متابعة الفريق خلال الجولة الثالثة وتقييم أداء اللاعبين من أجل بحث أمر توليه المهمة في حالة إخفاق الفريق وهبوط أدائه الفني.

تأتي الاتصالات رغم عدم ترك ريجيكامب بصمة مميزة في نادي الوصل خلال الفترة الماضية وعدم رضا الجماهير عن أداء الفريق تحت قيادته، ما أدى إلى قرار الإقالة بعد الجولة الأولى لدوري الخليج العربي إثر الخسارة من بني ياس.

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