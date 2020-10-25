بيدرو وملابا وتيريس الأبرز بالجولة الثانية لدورينا باختيار الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن البرازيلي جواو بيدرو لاعب بني ياس، والتوغولي بينيل ملابا، وهوغو تيريس لاعب الوصل، هم أبرز نجوم الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وبرر اختياره بأن بيدرو، ساهم في فوز بني ياس على الفجيرة، بعد أن سجل هدفين، كما كان مواطنه هوغو تيريس، أحد أبرز العناصر في الفوز الكبير الذي حقق الوصل على حتا، بعد أن سجل هدفين.

وبين الاتحاد أن ملابا استطاع أن يسجل هدفاً قاتلاً حصد به النقاط كاملة لفريقه اتحاد كلباء على حساب عجمان، ليكون الثلاثي هو الأبرز في هذه الجولة، والتي تناولها الاتحاد القاري في تقرير خاص عن الدوري الإماراتي.

وتضمن التقرير، نتائج مباريات الجولة، وأيضاً صراع الهدافين، والذي أوضح خلاله الاتحاد الآسيوي أنه يتصدر ترتيب الهدفين حالياً، 4 لاعبين هم ويلتون سواريز مهاجم الشارقة، وجواو بيدرو، والأردني ياسين البخيت مهاجم الظفرة، والسلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة.

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