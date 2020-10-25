هيكل مرشح للتشكيلة المثالية لمدافعي أبطال آسيا 2020

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبد العزيز هيكل الظهير الأيسر لشباب الأهلي، للمنافسة على المركز في التشكيلة المثالية لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا 2020.

وأشار الاتحاد القاري، إلى أن هيكل حقق النجاح في التدخلات بنسبة 67%، وقدرها الاتحاد بثلثي تدخلاته، وإلى أنه ساعد الخط الأمامي بصناعة فرصتين، وتقديم تمريرة حاسمة واحدة، ليساعد فريقه في الوصول إلى دور الـ16 قبل أن يخرج بفارق ركلات الترجيح أمام الأهلي السعودي.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هناك 14 لاعباً يتنافسون على المراكز الأربعة في الخط الخلفي، وأنه يمكن للقراء التصويت للاعب الأبرز برأيهم في هذا المركز، حتى يوم السبت المقبل، ليتم الإعلان في منتصف نوفمبر المقبل، عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.

والجدير بالذكر أنه يتنافس على نيل مكانة في الخط الخلفي للتشكيلة المثالية كل من خوجياكبار عليجونوف وفروخ ساييف من باختاكور، وشجاعي خليل زاده ومحمد حسين كنعاني وسعيد آغائي وسياماك نعمتي من بيرسيبوليس، ومايكون وعبد الله مادو وعوض خميس وسلطان الغنام من النصر، وطارق سلمان وبيدرو ميغيل من السد، ومهدي بن عطية من الدحيل.

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