خالد عبيد: جولة عادلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد خالد عبيد المحلل الفني، أن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي جاءت عادلة من ناحية النتائج وعالية المستوى الفني باستثناء مباراتي خورفكان والنصر، وعجمان واتحاد كلباء، مشيراً إلى أن 3 أندية خرجت بالعلامة الكاملة من ناحية الأداء والإقناع الشارقة والعين وشباب الأهلي وأنها قدمت أوراق اعتمادها كأبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب. مصرحاً أن مباراة القمة التي جمعت شباب الأهلي والعين كانت ممتعة وفي مستوى سمعة الفريقين رغم الغيابات المهمة التي شهدتها تشكيلة شباب الأهلي وشملت وليد عباس ومحمد مرزوق وأحمد خليل، مشيراً إلى أن النتيجة أنصفت الفريقين.

اختيارات

وأوضح خالد عبيد، أن الشارقة تميز بارتفاع مستوى اللياقة وتوافر الاختيارات للمدرب على دكة الاحتياط وهو ما منحه الأفضلية على حساب الوحدة رغم أنه تأخر بهدف، وقال: الأداء المستقر للشارقة تحت قيادة المدرب عبدالعزيز العنبري يؤكد أنه يسعى للاحتفاظ باللقب ومن خلال المستويات التي ظهر عليها حتى الآن فهو جدير بأن يكون أحد أبرز المرشحين على لعب الأدوار الأولى في الدوري. وأضاف: مباراة الشارقة والوحدة جاءت مثيرة وتميزت بالانضباط التكتيكي من جانب العنابي مقابل الأداء الجماعي والحلول الفردية من جانب الشارقة، ما منحه الأفضلية في الشوط الثاني وحسم النتيجة لمصلحته.

ثبات المستوى

ووصف خالد عبيد بني ياس بالحصان الأسود في دوري الخليج العربي، مثنياً على مستواه الثابت في الجولة الثانية أمام الفجيرة وقدرته على قلب النتيجة في 20 دقيقة بفضل تألق مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو صاحب الثنائية في الدقيقتين 55 و72 والأرجنتيني نيكولاس خمينيز الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 52، وأضاف: قدم بني ياس أداء جيداً ومستقراً في الجولتين واستحق العلامة الكاملة وهو بالفعل الحصان الأسود لدورينا هذا الموسم ويحسب له الاختيار الصائب للمهاجم جواو بيدرو القادم من الظفرة.

وأوضح المحلل الفني، أن فريق الفجيرة رغم خسارته قدم بدوره مستوى راقياً أمام بني ياس لكنه لم يصمد في الشوط الثاني بسبب تراجع لياقة لاعبيه وهو السيناريو نفسه الذي تعرض له في الجولة الأولى أمام الشارقة عندما فشل في الحفاظ على أسبقيته، مؤكداً حاجة "ذئاب الفجيرة" إلى تحسين عامل اللياقة في المباريات المقبلة حتى يتفادى سيناريو الجولتين الأولى والثانية.

تطورات مثيرة

ونوه خالد عبيد، إلى أن مباراة الجزيرة والظفرة شهدت تطورات مثيرة على مدار الشوطين وأن فريق العاصمة كان الأقرب للخروج بنتيجة الفوز وخاصة بعد التقدم بهدف خلفان مبارك في الدقيقة 27 واستحواذه على اللعب وبالنظر إلى الفرص التي ضاعت من أقدام علي مبخوت ولكنه لم يحسن استغلالها ما مكن الظفرة من إدراك التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 82، مشيراً إلى أن حالات الطرد الثلاث تترجم درجة الإثارة التي شهدتها المباراة.

كما صرح أن الأداء الذي ظهر عليه فريق عجمان لا يرتقي إلى المستويات السابقة التي عودنا عليها في المواسم الماضية، مشيراً إلى أن سبب ذلك يعود إلى عدم استقطابه لاعبين متميزين على مستوى المواطنين أو الأجانب، وأضاف: عجمان مطالب بتجنب اللعب المفتوح والتعامل مع المباريات حسب إمكانات لاعبيه وليس بطريقة تفوق قدراتهم.

خسارة كبيرة

وعد خالد عبيد، أن فريق حتا غير محظوظ بمواجهته الوصل الجريح القادم من خسارة كبيرة من بني ياس، مشيراً إلى أن المباراة جاءت مفتوحة وشهدت تسجيل 6 أهداف منها رباعية للوصل الذي لعب منقوصاً لاعباً منذ البداية، وقال: بالرغم من حالة الطرد المبكر نجح الوصل في افتتاح التسجيل والتحكم في مجريات المباراة واستغلال الأخطاء الدفاعية لفريق حتا على مستوى الكرات الثابتة لحسم المباراة آخر 5 دقائق.

أداء بطيء

أكد خالد عبيد، أن مباراة خورفكان والنصر شهدت مستوى فنيا متواضعاً وأداء بطيئا وجاء الاستحواذ من جانب العميد سلبياً بسبب التسرع، مشيراً إلى أن خورفكان كان قادرا على مفاجأة النصر بهدف على الأقل من خلال الفرص الحقيقية التي حصل عليها في الشوط الأول. كما كشف خالد عبيد، أن النصر بدأ في الشوط الثاني معتمدا على الضغط العالي والاستحواذ على اللعب لكنه افتقد التجانس بين لاعبيه وغياب المهارات الفردية الأمر الذي قلل من خطورته أمام مرمى في المقابل تراجع خورفكان بسبب الخوف من النتيجة في ظل الغيابات المؤثرة في صفوفه.

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