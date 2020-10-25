عبد الله ناجي: «VAR» غاب عن أهم حالتين

المصدر: دبي- العوضي النمر

اعتبر محلل التحكيم عبد الله ناجي، أن أداء قضاة الملاعب في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي جاء دون المتوقع، حيث افتقد بعض حكام المباريات التركيز في منطقة الجزاء التي تعتبر من أهم مناطق اللعب، لذلك ظهرت حالتان مؤثرتان في النتيجة العامة للمباراة، الأولى عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الجزيرة في مباراته أمام الظفرة، والثانية عدم احتساب ركلة جزاء للعين في مباراته أمام شباب الأهلي وكان يجب على حكام تقنية الفيديو « VAR» التدخل الفعال في مثل هذه الألعاب المؤثرة سعياً لتصحيح قرار الحكام في المباراتين.

تركيز

كما طالب عبد الله ناجي، الحكام بمزيد من التركيز خلال الجولات المقبلة، خاصة في الحالات التي تشهدها منطقة الجزاء، حيث ستقام عدة مباريات من العيار الثقيل مثل الشارقة مع العين والنصر مع الوصل والوحدة مع شباب الأهلي، كما طالب الحكام بعدم التأثر بالنقد الإعلامي وأن يكون عاملاً إيجابياً بالنسبة لهم للتألق والتحدي مع أنفسهم في الجولات المقبلة. وأشاد ناجي بقرار لجنة الحكام بإسناد إدارة المباريات لعدد من حكام الدرجة الأولى الذين أدوا بشكل جيد، وفيما يتعلق بمدى صحة حالات الطرد الأربع التي شهدتها الجولة الثانية، قال: قرارات الحكام في التعامل مع تلك الحالات جاء موفقاً وجميع حالات الطرد صحيحة سواء في حالات الإنذار الثاني أو الطرد المباشر.

حالات

- طرد سالم العزيزي لاعب الوصل قرار سليم من الحكم الرابع محمد الشبيبي لاستخدامه العنف مع راميريز لاعب حتا.- هدف الشارقة الثاني صحيح ويحسب للحكم المساعد الأول حسن المهري الدقة في اتخاذ القرار

- تدخل حكم الفيديو في عدم احتساب ركلة جزاء على مدافع الوحدة لوكاس رغم لمسه الكرة بيده حيث كان اللاعب كايو في موقف تسلل قبل الحالة.

- تدخل صحيح من حكم الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح حتا نتيجة ارتكاب مدافع الوصل الجذب المؤثر.

- ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة الفجيرة صحيحة بسبب الإهمال من مدافع بني ياس.

- ضربة الجزاء المحتسبة لصالح الظفرة في الدقيقة 81 صحيحة.

- طرد عصام العدوة لاعب الظفرة لمنعه المنافس من فرصة لتسجيل هدف.

- تدخل جيد من حكم الفيديو بإلغاء البطاقة الحمراء لمحمد ربيع لاعب الجزيرة حيث إن الحالة لا تستدعي الطرد.

- الإنذار الثاني للاعب سالم راشد «مستحق» لاستخدامه اليد بطريقة غير مشروعة في وجه لاعب الظفرة.

طاقم الجولة

برز خلال الجولة الثانية عدد من الحكام نختار منهم طاقم الجولة المكون من: حمد علي يوسف والمساعد الأول محمد أحمد يوسف، والمساعد الثاني حسن المهري، وحكمي الفيديو زايد داوود وأحمد النقبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز