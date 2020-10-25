العويس: لا ألوم حكم لقاء العين وشباب الأهلي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

عبر ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، عن افتقاد فريقه لتقنية «الفار» خلال مباراته أمام شباب الأهلي أول من أمس، واستغراب العويس من عدم استدعاء حكام الفيديو (الفار) لحكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي للتأكد من وجود ركلة جزاء لصالح العين، وقال: لا ألوم الحكم فقد قاد المباراة بطريقة متميزة ولكن كان يفترض استدعاؤه لمعاينة الحالة والتأكد منها عبر «الفار» فقد كانت ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة محمد خلفان داخل منطقة الجزاء قبل دقائق قليلة جداً من نهاية اللقاء، وكان يمكن أن يسجل منها العين هدف الفوز ويعود بثلاث نقاط من ملعب فريق منافس.

وأضاف: المفارقة أن تقنية الفيديو كانت حاضرة بقوة في المباراة الأولى بنفس الأمسية والتي جمعت الجزيرة والظفرة، وقد قام الحكم بإلغاء قراره بطرد لاعب الجزيرة بالبطاقة الحمراء بعد أن تأكد من الحالة خلال «الفار»، ولا أعرف لماذا لم يتم التعامل بالمثل في مباراة العين وشباب الأهلي، فقد كان يتوجب أن تتدخل تقنية الفيديو ويذهب الحكم لمعاينة الحالة وبعد ذلك يقرر ومن المؤكد أن قراره في هذه الحالة سيكون مرضياً للجميع، خصوصاً وأن تقنية الفيديو تدخلت في الجولة السابقة وألغت هدفاً للعين سجله إريك في مرمى خورفكان بالدقيقة الأخيرة من المباراة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي ، وهذه ليست أول مرة تحدث للعين ففي الموسم الماضي حدثت معنا مثل هذه الحالة التي تحدثنا بشأنها مع لجنة «قضاة الملاعب» بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم ، لأن مثل هذه الأخطاء مؤثرة في مسابقة يتطلع خلالها المنافسون لجميع النقاط.

شائعات

من جهة أخرى وصف العويس الأنباء المتداولة بخصوص مفاوضة المدرب بيدرو ايمانويل لأحد الأندية بالإشاعات وقال إن القصد منها التشويش على مسيرة العين، وأكد أن مجلس إدارة شركة الكرة يثق في مقدرات المدرب الذي ظل يقدم عملاً متميزاً للفريق منذ التعاقد معه، فهو وبرغم الظروف التي عاناها الفريق بسبب الغيابات والإصابات إلا أنه نجح في تحقيق نتائج متميزة وغير كثيراً من شكل الفريق ووصل به إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن منافسته على لقب الدوري في الموسم الملغى.

وأضاف: ثقتنا عالية في بيدرو ايمانويل، وجميع لاعبي الفريق، وكما شاهد الجميع التطور الذي طرأ على أداء العين في مباراتي خورفكان وشباب الأهلي بالجولتين الأولى والثانية، ونأمل أن يواصل الفريق مردوده المتميز في الجولة المقبلة أمام الشارقة ويحصد النقاط الثلاث لإسعاد جمهوره، وبعد نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري يمكن تقييم المردود والحصاد، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق.

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