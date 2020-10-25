أسهم المدرب المواطن ترتفع في الجولة الثانية

المصدر: دبي-علي الظاهري

ارتفعت أسهم المدرب المواطن بعد ختام الجولة الثانية التي شهدت قيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، لتحقيق الفوز الثاني للشارقة على حساب الوحدة 1-2 ونجاح المدرب سالم ربيع في تحقيق أول فوز للوصل هذا الموسم على حتا برباعية بعد استقالة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال كبيرة تجاه العمل المميز للمدرب المواطن وتفوقه على العديد من المدربين الأجانب. وكعادته دوماً، كرر فريق الشارقة حامل اللقب السيناريو المفضل لدى مدربه الوطني عبدالعزيز العنبري وقلب الطاولة على ضيفه الوحدة ليحصد العلامة الكاملة ويمضى قدماً في مهمة الدفاع عن اللقب.

وقال الإعلامي خالد صفر: من يملك العنبري لا يقلق، أيها الابن البار، أخطئ وتعلم وتعلم ولا ترحم، كل القلوب تدعو لك، نقف معك في الخسارة قبل الفوز، أنت مستقبل هذا الكيان، وبرجالك الأوفياء ماضون نحو الهدف، القمة ولا غيرها. وقال القطب الشرجاوي عادل الحمادي: في شوط المدربين، قال العنبري كلمته، وأضاف رازوفيتش إلى قائمة ضحاياه، الحمد لله على الفوز الصعب الذي جاء ليؤكد أن روح البطل ما زالت حاضرة مع المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

تألق

ولم يكن العنبري هو المدرب الوحيد الذي تألق بل نال المدرب الوطني سالم ربيع إشادة كبيرة بعد قيادة الوصل إلى تحقيق أول فوز بـ10 لاعبين، ونجح في أول مهمة له بعد استقالة المدرب السابق الروماني لورينت ريجيكامب، مما جعله ضمن قائمة الترشيحات لقيادة الفريق بصورة دائمة بعد أن ترددت أنباء في الساعات الماضية عن الاتجاه نحو توليه قيادة الجهاز الفني لـ"الإمبراطور" في الفترة المقبلة.

وغرد الناقد الرياضي نجم المنصوري قائلاً: الجو ربيع يالوصل مع سالم، فوز مهم في توقيت مهم تعيد الحالة النفسية وتخليها في العلالي قبل الديربي. وقال حسين المصعبي محلل رياضي: برافو للمدرب سالم ربيع في تحضير الفريق ذهنياً وفنياً وتألق اللاعبين على الرغم من الطرد في بداية المباراة.

قمة

كعادتها دوماً، فإن قمة شباب الأهلي والعين تعتبر من المباريات التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي كون الفريقين يعتبران من أبرز الأسماء المرشحة للقب دوري الخليج العربي.

وأشاد بعض المغردين في «تويتر» بأداء الفريقين، وقال المحلل الرياضي حسن الجسمي: قمة الجولة كانت جميلة، العين أعطى مؤشر كبير للتطور وتغيير الصورة.. شباب الأهلي قد يذهب بعيداً ويشعرنا بأنه في مرحلة معينة يحتاج إلى مدرب أكثر خبرة وتجربة في ملاعبنا.

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