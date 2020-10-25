حسن زهران: لا داعي للخوف على عجمان

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

قلل حسن زهران، مدافع عجمان، من عواقب تعرّض فريقه للخسارة الثانية على التوالي في دوري الخليج العربي ضمن الجولة الثانية بهدف دون رد أمام اتحاد كلباء، بعد أن خسر الجولة الافتتاحية أمام الظفرة 1-4، موضحاً أن الدوري في بدايته وسبق لعجمان المرور من مواقف أصعب من ذلك كما حدث في موسم 2017 ـ 2018، حينما لم يستطع الفريق تحقيق الفوز في أول 4 مباريات على التوالي، ورغم ذلك حقق المركز الثامن بنهاية المسابقة.

كما عبّر حسن زهران، عن رضاه عن المستوى الذي قدمه عجمان في المباراة وقال: قدمنا أداءً أفضل من المباراة الماضية وخضنا 85 دقيقةً جيدة قبل أن يُسجل في مرمانا، المباراة في مجملها كانت طيبةً بالنسبة لنا. مشيراً إلى أن فريقه دفع ثمن عدم استثمار الفرص أمام مرمى اتحاد كلباء، وقال: من لا يسجل يستقبل ولم ينقصنا في هذه المباراة سوى تسجيل الأهداف.

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