إصابة «عموري» تُقلق بينتو

المصدر: دبي - العوضي النمر

تسببت الإصابة التي تعرّض لها عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني في مباراة فريقه الأخيرة أمام الظفرة بقلق داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني وبصداع في رأس الكولومبي بينتو، نظراً للدور المهم لـ «عموري» في صفوف «الأبيض» كعنصر موهوب من العناصر المؤثرة بالمنتخب، الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة في مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وينشد الجهاز الفني للمنتخب اكتمال الصفوف بكل النجوم خلال مراحل الإعداد حتى تكتمل القوة الضاربة للفريق، ويجتاز عقبة التصفيات بنيل بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة التي تؤكد على المشاركة بالمونديال، بعد أن تعرّض عدد ليس بقليل من لاعبي المنتخب للإصابة خلال الفترة الماضية. قلق الكولومبي بينتو على إصابة عموري قابلها سعادة غامرة بعودة قوية للمهاجم علي مبخوت خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الظفرة، وكذلك الظهير المتألق بندر الأحبابي بعد أن تماثلا للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية. ويأمل الجهاز الفني للأبيض شفاء باقي اللاعبين من أمثال المهاجمين أحمد خليل وكايو حتى تكتمل صفوف المنتخب قبل التجمع المقبل المقرر خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر القادم، والذي يلاقي خلاله الأبيض البحرين وطاجيكستان ودياً، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

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