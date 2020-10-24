العبدولي مساعدا ل(ربيع الوصل)

المصدر: دبي-علي شدهان

تتواصل خطوات التصحيح في اروقة فريق الوصل الأول لكرة القدم، بتعين الوطني حسن العبدولي مدربا مساعدا في الجهاز الفني للفهود، والذي يقوده المدرب الوطني سالم ربيع.

بديل ريجيكامب

وحل ربيع بديلا لنظيره الروماني ريجيكامب في أعقاب الهزيمة القاسية للامبراطور أمام ضيفه بني ياس برباعية في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

نجاح ربيع

وعجلت الخسارة امام السماوي برحيل ريجيكامب، وإسناد المهمة لربيع الذي نجح في أولى خطواته بالفوز برباعية على حتا في الجولة الثانية للدوري، ما يدفع بإتجاه الابقاء عليه مدربا للفهود.

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