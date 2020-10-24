العويس: رحيل بيدرو إشاعة قُصد منها التشويش على العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

نفي ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، الأخبار المتداولة في السوشال ميديا حول مفاوضات لأندية مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين.

وقال: إنها مجرد إشاعات القصد منها التشويش على مسيرة الفريق، مؤكدا أنهم في إدارة شركة الكرة يثقون في إمكانات وقدرات المدرب، وجميع اللاعبين بالفريق مبينا أن العين في عهد المدرب بيدرو، ظل يقدم مستويات متميزة برغم الظروف المعقدة التي عاناها والمتمثلة في إصابة عدد كبير من عناصره المميزة، حيث نجح بالوصول مع الفريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة، والمنافسة على لقب الدوري بالموسم الملغي.

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