إيغور: علاقتي جيدة مع الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

نفى البرازيلي إيغور كورنادو، نجم فريق الكرة بنادي الشارقة وأبرز المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي، وجود توتر في علاقته مع ناديه، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل طبيعي بينه وبين النادي وفي أفضل ما يكون، جاء ذلك عطفاً على ما تردد مؤخراً حول طلب اللاعب تعديل عقده. وعبر كورنادو عن سعادته بنتائج الشارقة في الدوري، والأجواء المستقرة في النادي، وطمأن الجماهير بأن الفريق لديه الكثير ليقدمه والجميع يعمل بكل جد واجتهاد. وقال: «الفوز الغالي على الوحدة دافع لمزيد من الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقب الدوري».

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