«الفرسان» و«الزعيم».. أغلى نقطة والنصر لـ «العميد» في خورفكان

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، إيهاب زهدي، وأحمد عيسى

فاز النصر أمس على مضيفه خورفكان 1 - 0، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البديل حبيب الفردان في الدقيقة 82، وعمقت الخسارة الثانية على التوالي جراح «أبناء الخور»، فيما رفع «العميد» رصيده إلى 4 نقاط.

وتعادل شباب الأهلي مع العين 1-1 باستاد راشد، تقدم العين بهدف في الدقيقة 56، برأسية من لابا كودجو، بعد تمريرة مثالية من زميله البديل بندر الأحبابي، ووصلت الكرة إلى ويلسون لاعب العين في الدقيقة 65، وانطلق بها وسدد كرة قوية حولها ماجد ناصر حارس شباب الأهلي إلى ركلة ركنية، قبل أن ينجح يوسف جابر، في تسجيل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 75، مستغلاً كرة عرضية من عزيز غاييف. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد كل فريق إلى 4 نقاط. وتعادل الجزيرة والظفرة 1 - 1 باستاد محمد بن زايد، تقدم خلفان مبارك لـ «فخر أبوظبي» بالدقيقة 27 وأدرك ياسين البخيث التعادل للظفرة من ركلة جزاء بالدقيقة 82. وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين من الفريقين، هم سالم راشد «الجزيرة»، وعصام العدوة وأيم بنجامين «الظفرة»، وخرج «عموري» للإصابة في منتصف الشوط الأول، وبهذه النتيجة وصل الجزيرة إلى نقطتين والظفرة إلى 4 نقاط. وخطف اتحاد كلباء 3 نقاط غالية بفوزه على مضيفه عجمان 1 - 0 باستاد راشد بن سعيد، وانتظر «النمور» حتى الدقيقة 89 لتعلو الابتسامة وجوههم بتسجيل التوغولي مالابا هدف المباراة، من خطأ دفاعي قاتل لـ «البرتقالي»، فيما أضاع الغاني وليام أوسو فرصة ذهبية لعجمان لإدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة.

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