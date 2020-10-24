الشارقة متخصص تبديل «السعادة» في الوقت القاتل

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

كرّر الشارقة ما فعله في الجولة الأولى أمام الفجيرة، في مواجهة الجولة الثانية مع ضيفه الوحدة ليواصل تخصصه في قلب النتيجة وتحقيق الفوز في الوقت القاتل، في سيناريو حوّل فيه «السعادة» إلى حسرة لدى فريق الوحدة كما ظهر في تصريحات مديره الفني، الصربي فوك رازوفيتش الذي ندب حظ فريقه العاثر بعد المباراة، فيما حذّر المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة، من تكرار مثل هذه المواقف.

وقال العنبري، إن الفوز في الوقت «القاتل» وقلب النتيجة للمرة الثانية على التوالي، شيء إيجابي، مشيراً إلى أن الفوز بهذه الطريقة المثيرة والصعبة تعود أسبابه للرغبة الكبيرة في الفريق لتحقيق الفوز، واللعب بالحماس ذاته حتى إطلاق صافرة النهاية، ويضاف لذلك الحضور الذهني الجيد لدى اللاعبين، ولكنه حذر في الوقت نفسه من الدخول في مثل هذه المواقف باستمرار، واعترف العنبري بوجود ناحية سلبية رافقت فريقه في أول جولتين وهي الدخول المتأخر في أجواء المباراة، وعدم حسم النتيجة مبكراً، مؤكداً أنه سيعمل على معالجة هذا الأمر.

وقال العنبري، إن المباراة كانت صعبة، مشيراً إلى أنه طلب من لاعبيه تغيير الصورة التي ظهروا بها في الشوط الأول والحذر من الأخطاء، لأن الوحدة من الفرق التي تجيد استغلال الخطأ، وقال إن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد وسيطر على الكرة، إلا أن الوحدة كان الأفضل تنظيماً.

حسرة الوحدة

وفي الطرف الآخر، أرجع الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الوحدة خسارة فريقه من الشارقة 1 ـــــــ 2 لعامل الحظ بالدرجة الأولى، وقال في تعليقه بعد المباراة إن الوحدة قدم مباراة جيدة وأهدر 3 أو 4 فرص، كل منها تتيح التسجيل بعد التقدم بهدف السبق، ولكنها ضاعت بشكل غريب، وقال إن المعروف في كرة القدم دفع الثمن غالياً عندما تهدر مثل هذه الفرص، وهو ما حدث بالضبط في الشوط الثاني، فعّدل الشارقة النتيجة ثم فاز بهدف في الوقت الصعب قبل دقيقة واحدة من نهاية الزمن الرسمي، وامتدح رازوفيتش مستوى لاعبيه، مشيراً إلى أن الخسارة بهذا السيناريو تؤكد قدرة فريقه على التعويض والمنافسة بقوة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز