يوسف جابر: على شباب الأهلي التعويض في مباراته المقبلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، أن فريقه أضاع العديد من فرص التسجيل أمام العين في مباراتهما مساء اليوم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

وقال عقب المباراة: "اتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب، ويجب علينا التعويض في المباراة المقبلة".

وأوضح: "حققنا التعادل، رغم أننا كنا عازمين على عدم خسارة أي نقطة من مباراة على ملعبنا، ولكن الحمدلله على نقطة التعادل مع العين".

وأضاف: "نحن ننفذ تعليمات المدرب، وطبقنا الخطة المطلوبة على أرض الملعب، ولم نواجه أي مشكلة في صناعة الأهداف، ولكننا لم نستغل الفرص، وعندما تضيع الأهداف، فستكون مستعداً لتلقي الأهداف".

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