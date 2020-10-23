الاحبابي: العين كان بطمح للفوز ونفكر في الشارقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد بندر الاحبابي لاعب العين، أن فريقه تحصل على نقطة مهمة من ملعب شباب الأهلي بالتعادل 1-1 مساء اليوم، في ختام الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

وقال عقب المباراة: "كان طموحنا الفوز بالثلاثة نقاط، ولكن الحمدلله على التعادل، ونفكر الآن في مباراتنا مع الشارقة بالجولة المقبلة، لأننا إذا رغبنا في المنافسة على اللقب، فعلينا التفكير في كل مباراة على حدا".

وأضاف: "مباراتنا مع شباب الأهلي اليوم، كانت تختلف بكل تأكيد عن مباراتنا السابقة مع خورفكان، في طبيعة المنافسة وطموح كل فريق، وشباب الأهلي من الفرق التي دائماً ما تنافس على الألقاب، والآن نحن نطوي صفحة لقاء اليوم، ونفكر في المستقبل".

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