اتحاد كلباء يتخطى عجمان في الوقت القاتل

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - إبراهيم صادق

خطف اتحاد كلباء 3 نقاط غالية افتتح بها رصيده بفوزه على مضيفه عجمان بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان لحساب الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

وجاء هدف الفوز الغالي عن طريق التوغولي مالابا في الدقيقة 89 نتيجة خطأ دفاعي قاتل وجد فيه مالبا فرصته في التسديد بقوة في سقف مرمى الحارس علي الحوسني، وقدم الفريقان مباراة متكافئة تبادلا فيها الهجمات خلال الشوطين.

وحاول كل مدرب ترجيح كفة فريقه والظفر بالنقاط الثلاث من خلال التبديلات العديدة في الشوط الثاني، وارتفعت الاثارة في الدقائق الأخيرة حتى نجح الضيف في تسجيل الهدف الوحيد، ووجد عجمان فرصة ذهبية بعد التأخر في الدقيقة الأخيرة أهدرها محترفه الغاني وليام اوسو، لينهي الحكم عبد الله العاجل المباراة بفوز اتحاد كلباء 1-0

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