تعادل شباب الأهلي والعين في قمة الجولة الثانية للدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - تصوير - سالم خميس

تعادل شباب الأهلي مع ضيفه العين 1-1 مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، ووصل كل فريق إلى 4 نقاط، واحتل شباب الأهلي المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري، وجاء العين في المركز الخامس.

وضغط شباب الأهلي في الدقائق الأولى، وأضاع كارلوس أدواردو فرصة التسجيل المبكر لـ"فرسان دبي" في الدقيقة 7، بعدما مرت رأسيته بجوار المرمى، بعد عرضية من زميله هيلدون راموس.

ولاحت فرصة خطيرة للتسجيل أمام العين في الدقيقة 16، ولكن محمد عبد الرحمن، سددها ضعيفة، ولم يجد ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، صعوبة في الإمساك بالكرة.

ولعب هيلدون رأسية غريبة وهو وحيداً داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية بالدقيقة 26، ورد عليه أحمد برمان لاعب العين بالدقيقة التالية، بإضاعة كرة سهلة وصلته من خطأ دفاعي في التعامل من شباب الأهلي مع كرة عرضية.

ارتباك مفاجئ لدفاع الأهلي، وأخطأ الحارس ماجد ناصر، لتصل الكرة إلى ريان يسلم، والذي تعجل وحاول لعب الكرة من فوق الحارس الذي نجح في الإمساك بالكرة، وبناء هجمة مرتدة سريعة، وصلت فيها الكرة عند عبد العزيز هيكل، والذي سددها بغرابة شديدة فوق المرمى في الدقيقة 36.

وازداد إيقاع المباراة سرعة مع انطلاقة الشوط الثاني، ونجح العين في تسجيل هدف في الدقيقة 56، برأسية من لابا كودجو، بعد عرضية مثالية من زميله البديل بندر الاحبابي.

ووصلت الكرة إلى ويلسون لاعب العين في الدقيقة 65، وانطلق بها وسدد كرة قوية حولها ماجد ناصر حارس شباب الأهلي إلى ركلة ركنية، قبل أن ينجح يوسف جابر، في تسجيل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 75، بعد عرضية عزيز غاييف

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